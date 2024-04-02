В Белгороде за два месяца должны обновить разметку в центре и на ключевых улицах

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
В Белгороде специалисты Белгорблагоустройства приступили к нанесению дорожной разметки. Всего в 2024 году планируется выполнить более 162 тыс. квадратных метров, готовы пока только 145.
В настоящее время работники наносят разметку краской. В первую очередь появляются пешеходные переходы: их уже обновили на пересечении улиц Попова и Преображенской, Белгородского полка — Октябрьской, Островского и входа в Центральный парк, а также в районе спорткомплекса Хоркиной.
Большую часть разметки — более 97 тыс. квадратных метров — подрядные организации нанесут пластичными материалами, которые более долговечны. К этой работе специалисты должны приступить уже со следующей недели.
Конечно, необходимы определённые погодные условия. Наносить разметку можно только на сухое и чистое дорожное покрытие. Температура поверхности, как правило, должна быть не ниже 10 °C, а относительная влажность воздуха — не более 85%.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Нанести всю запланированную дорожную разметку в центре города и на ключевых улицах власти планируют в течение апреля и мая.