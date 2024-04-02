В Белгороде за два месяца должны обновить разметку в центре и на ключевых улицах

В настоящее время работники наносят разметку краской. В первую очередь появляются пешеходные переходы: их уже обновили на пересечении улиц Попова и Преображенской, Белгородского полка — Октябрьской, Островского и входа в Центральный парк, а также в районе спорткомплекса Хоркиной.