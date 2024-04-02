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Posted Сегодня, 13:47

Published Сегодня, 13:47

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

Нанесение дорожной разметки

В Белгороде за два месяца должны обновить разметку в центре и на ключевых улицах

2 апреля 2024, 13:47
Фото: страница Валентина Демидова
Нанесение дорожной разметки

В Белгороде обновляют дорожную разметку

Разметку выполняют из пластичных материалов и краски. О том, сколько квадратных метров планируется нанести на дороги Белгорода в 2024 году, сообщил мэр Валентин Демидов.
Сюжет
Дороги

В Белгороде специалисты Белгорблагоустройства приступили к нанесению дорожной разметки. Всего в 2024 году планируется выполнить более 162 тыс. квадратных метров, готовы пока только 145.

В настоящее время работники наносят разметку краской. В первую очередь появляются пешеходные переходы: их уже обновили на пересечении улиц Попова и Преображенской, Белгородского полка — Октябрьской, Островского и входа в Центральный парк, а также в районе спорткомплекса Хоркиной.

Большую часть разметки — более 97 тыс. квадратных метров — подрядные организации нанесут пластичными материалами, которые более долговечны. К этой работе специалисты должны приступить уже со следующей недели.

Конечно, необходимы определённые погодные условия. Наносить разметку можно только на сухое и чистое дорожное покрытие. Температура поверхности, как правило, должна быть не ниже 10 °C, а относительная влажность воздуха — не более 85%.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Нанести всю запланированную дорожную разметку в центре города и на ключевых улицах власти планируют в течение апреля и мая.

Нанесение дорожной разметкиНанесение дорожной разметки
Нанесение дорожной разметкиНанесение дорожной разметки
Нанесение дорожной разметкиНанесение дорожной разметки
Нанесение дорожной разметки
Фото: страница Валентина Демидова
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