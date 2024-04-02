Белгородские дороги привели в нормальное состояние только после проверки прокуратуры

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Покрытие дороги М-2 «Крым», а также дорог местного значения Новый Оскол — Ниновка и Новый Оскол — Большеивановка — Стрелецкое были в плохом состоянии. На участках в результате проверки нашли многочисленные повреждения.
Прокурор внёс представление генеральному директору ООО «Белдорстрой». В отношении главного инженера филиала «Новооскольский» составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ («Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог»).
После этой работы все участки дорог привели в нормативное состояние, а виновных лиц привлекли к дисциплинарной и административной ответственности.