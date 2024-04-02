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Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

Ремонт дороги

Белгородские дороги привели в нормальное состояние только после проверки прокуратуры

2 апреля 2024, 12:02
Фото: Изображение Midjourney
Ремонт дороги

Проблемные дороги отремонтировали в Белгородской области

За ненадлежащее состояние дорог пожурили главного инженера филиала «Новооскольский» — в отношении него составили протокол об административном правонарушении. Также представление внесли гендиректору «Белдорстроя», отметили в региональной прокуратуре.

Покрытие дороги М-2 «Крым», а также дорог местного значения Новый Оскол — Ниновка и Новый Оскол — Большеивановка — Стрелецкое были в плохом состоянии. На участках в результате проверки нашли многочисленные повреждения.

Прокурор внёс представление генеральному директору ООО «Белдорстрой». В отношении главного инженера филиала «Новооскольский» составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ («Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог»).

После этой работы все участки дорог привели в нормативное состояние, а виновных лиц привлекли к дисциплинарной и административной ответственности.

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