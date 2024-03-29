В белгородском приграничье начали ремонт дорог по нацпроекту

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
В Белгородской области приступили к ремонту дорог по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В настоящий момент рабочие начали ремонтировать автодорогу регионального значения Белгород — Грайворон — Козинка. Также планируется привести в нормативное состояние участок от Серетино до обхода Борисовки протяжённостью 5,6 километра.
Подрядчик уже приступил к фрезерованию верхнего изношенного слоя дорожной одежды и к укладке нижнего слоя асфальтобетона.
За время ремонтных работ специалисты уложат 43 тыс. квадратных метров свежего асфальта, укрепят обочины асфальтогранулятом, обновят восемь автобусных остановок с установкой автопавильонов.
Напомним, что за 2024 год по нацпроекту в Белгородской области планируется отремонтировать 101 объект, в число которых входит 81 муниципальная дорога, десять дорог регионального значения, а также десять мостов и путепроводов общей протяжённостью 112 километров.