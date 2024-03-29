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В белгородском приграничье начали ремонт дорог по нацпроекту

В белгородском приграничье начали ремонт дорог по нацпроекту

29 марта 2024, 07:22
Фото: 1MI
Ремонтные работы стартовали на автодороге регионального значения Белгород — Грайворон — Козинка. Подробности сообщили в министерстве автомобильных дорог и транспорта Белгородской области.

В Белгородской области приступили к ремонту дорог по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В настоящий момент рабочие начали ремонтировать автодорогу регионального значения Белгород — Грайворон — Козинка. Также планируется привести в нормативное состояние участок от Серетино до обхода Борисовки протяжённостью 5,6 километра.

Подрядчик уже приступил к фрезерованию верхнего изношенного слоя дорожной одежды и к укладке нижнего слоя асфальтобетона.

За время ремонтных работ специалисты уложат 43 тыс. квадратных метров свежего асфальта, укрепят обочины асфальтогранулятом, обновят восемь автобусных остановок с установкой автопавильонов.

Напомним, что за 2024 год по нацпроекту в Белгородской области планируется отремонтировать 101 объект, в число которых входит 81 муниципальная дорога, десять дорог регионального значения, а также десять мостов и путепроводов общей протяжённостью 112 километров.

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