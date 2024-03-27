Взлёты и падения: что с дорогой в Белгороде, на которую год назад упала авиабомба?

Ещё утром редакция Бел.Ру писала о том, что на пересечении улиц Губкина и Ватутина просел асфальт. Из-за чего, как видно на видео BelgorodCamera, проезжающие автомобили подскакивают на проблемном месте, а где-то и «взлетают». Запись — от 23 марта, во время ракетной опасности в Белгороде. Поэтому на записи отлично видно, что происходит из-за этого углубления.