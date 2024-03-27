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Posted Сегодня, 15:01

Published Сегодня, 15:01

Modified Сегодня, 15:03

Updated Сегодня, 15:03

Последствия обстрела

Взлёты и падения: что с дорогой в Белгороде, на которую год назад упала авиабомба?

27 марта 2024, 15:01
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru
Последствия обстрела

Белгородцам показали, как обстоит ситуация с дорогой на месте падения авиабомбы

Асфальт на перекрестке Губкина и Ватутина в Белгороде просел. В апреле прошлого года там разорвался авиационный боеприпас. Мэрия Белгорода обещает решить проблему в апреле 2024 года. А пока что проезжающие автомобили «летают», «подпрыгивают» и катаются «на горке».
Сюжет
Авария

Ещё утром редакция Бел.Ру писала о том, что на пересечении улиц Губкина и Ватутина просел асфальт. Из-за чего, как видно на видео BelgorodCamera, проезжающие автомобили подскакивают на проблемном месте, а где-то и «взлетают». Запись — от 23 марта, во время ракетной опасности в Белгороде. Поэтому на записи отлично видно, что происходит из-за этого углубления.

Яма, ранее находившаяся на этом месте, образовалась из-за нештатного схода авиационного боеприпаса при полёте Су-34 ВКС. В апреле 2023 года. Администрация Белгорода заявила, что проблему уже нынешнюю решат в апреле 2024 года.

Журналисты Бел.Ру побывали на месте и узнали, какова ситуация на данном участке сегодня. Вот так своеобразный трамплин выглядит сейчас на фото.

Просевший асфальт в БелгородеПросевший асфальт в Белгороде
Просевший асфальт в БелгородеПросевший асфальт в Белгороде
Просевший асфальт в БелгородеПросевший асфальт в Белгороде
Просевший асфальт в БелгородеПросевший асфальт в Белгороде
Просевший асфальт в БелгородеПросевший асфальт в Белгороде
Просевший асфальт в БелгородеПросевший асфальт в Белгороде
Просевший асфальт в БелгородеПросевший асфальт в Белгороде
Просевший асфальт в Белгороде
Фото: Татьяна Лукащева, Михаил Дьяченко / Bel.ru

А вот и видео с места. Проезжающая «Газель» даже немного накренилась. Однако обошлось без падений на «взлётной полосе». Хотя это и не только её касалось.

«Трамплин» на пересечении Губкина и Ватутина из-за обвалившегося асфальта
Видео: Татьяна Лукащева / Bel.ru
Мэрия Белгорода объяснила ситуацию с дорогой, на которой «взлетают» машины
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