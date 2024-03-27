Взлёты и падения: что с дорогой в Белгороде, на которую год назад упала авиабомба?

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
Ещё утром редакция Бел.Ру писала о том, что на пересечении улиц Губкина и Ватутина просел асфальт. Из-за чего, как видно на видео BelgorodCamera, проезжающие автомобили подскакивают на проблемном месте, а где-то и «взлетают». Запись — от 23 марта, во время ракетной опасности в Белгороде. Поэтому на записи отлично видно, что происходит из-за этого углубления.
Яма, ранее находившаяся на этом месте, образовалась из-за нештатного схода авиационного боеприпаса при полёте Су-34 ВКС. В апреле 2023 года. Администрация Белгорода заявила, что проблему уже нынешнюю решат в апреле 2024 года.
Журналисты Бел.Ру побывали на месте и узнали, какова ситуация на данном участке сегодня. Вот так своеобразный трамплин выглядит сейчас на фото.
А вот и видео с места. Проезжающая «Газель» даже немного накренилась. Однако обошлось без падений на «взлётной полосе». Хотя это и не только её касалось.