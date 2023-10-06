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Published Сегодня, 15:38

Modified Сегодня, 15:40

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Суды и задержание, жертвы и город-призрак: итоги прошедшей недели в Белгороде

Суды и задержание, жертвы и город-призрак: итоги прошедшей недели в Белгороде

6 октября 2023, 15:38
Фото: 1MI
На неделе жители Белгородской области пережили очередные обстрелы ВСУ, с жертвами и ранеными среди гражданских; сдачу мандата сенатора от области в Совфеде и задержание экс-главы ФНС области. А также узнали, что не всегда обстрелы считаются боевыми действиями.

Задержали экс-главу Федерального управления налоговой службы области

Сергея Воронина задержали 4 октября по обвинению в мошенничестве. Его подозревают в причастности к деятельности ряда бывших работников учреждения, «похитивших средства федерального бюджета в особо крупном размере». В УФСБ Белгородской области сообщили, что у чиновника обнаружены предметы и документы, которые указывают на его вовлеченность в мошенническую схему — незаконное возмещении НДС на сумму свыше 22 миллионов рублей. По информации из архива дел Басманного районного суда Москвы, Сергей Воронин будет находиться под арестом до 2 декабря.

В ноябре 2019 года он сделал заявление о своём желании уйти с должности. В это же время Иван Тесленко, руководитель налоговой инспекции Белгорода, также покинул свою должность.

«Хищение в особо крупном размере»: ФСБ — о задержании экс-главы белгородского УФНС
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Рыжков сдал мандат сенатора по собственному желанию

94-летний Николай Рыжков решил завершить свою работу в качестве сенатора от Белгородской области в Совете Федерации. Он занимал этот пост с 2003 года. Валентина Матвиенко, председатель Совфеда, прекратила его полномочия ещё 25 сентября. Также обладатель 41-го места в топ-100 влиятельных белгородцев занимает сегодня руководящую должность в органе управления музея-заповедника «Прохоровское поле».

В прошлом году экс-сенатор и бывший председатель Совета Министров СССР поделился своим видением о возрождении Советского Союза. По мнению Рыжкова, новый Союз может быть создан, учитывая принципы, на которых основан Евросоюз. А в 2021 году, согласно рейтингу активности членов Совета Федерации от Института социсследований, Николай Рыжков вошёл в число самых безынициативных.

94-летний Рыжков досрочно сложил полномочия сенатора от Белгородской области
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Двое мужчин погибли в результате детонации мины

Инцидент произошел вечером 1 октября около пяти часов. В непосредственной близости от границы с Украиной автомобиль ВАЗ-2131 столкнулся с противотанковой миной, что привело к взрыву. Однако в отчёте о бомбардировках территории в тот день от главы региона Вячеслава Гладкова не было информации о погибших в Валуйском округе.

В тот момент в машине находились рабочие, занимающиеся установкой оград. По неофициальным данным, погибли мужчины из Армении — 34 и 45 лет. Также в среду пострадали четыре белгородца. Трое — из Шебекинского округа. Они получили ранения при обстреле рынка. Четвёртый пострадавший — житель Борисовского района. Это произошло, когда беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство на частный дом в селе Богун-Городок.

Автомобиль с рабочими подорвался на мине в Белгородской области
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«Обстрел — не боевые действия»

Так посчитал Арбитражный суд Белгородской области, поддержавший сельхозпредприятие в Политотдельском Белгородского района, склады которого пострадали во время обстрелов ВСУ. Как сообщили «Ъ-Черноземье», теперь страховая компания вынуждена предоставить компенсацию в 4 млн рублей. Однако к моменту подачи заявки в феврале 2023 года эти сооружения уже были восстановлены.

Решение, принятое в иске о выплате страхового возмещения, может оказать влияние на рынок страхования имущества в приграничных районах. Этот случай является «пионерским» в судебной практике.

В России в последнее время возросла потребность в страховании от повреждений и падения беспилотных летательных аппаратов. Команда журналистов Бел.Ру провела исследование рынка и выяснила, что белгородцы могут застраховать. При опросе от редакции, в котором участвовал 1151 человек, несколько читателей поделились своим опытом о том, что они уже застраховали свою недвижимость (22 белгородца). Однако, у 17 других читателей ситуация оказалась не такой радужной — они сообщили, что, несмотря на наличие страховки, им так и не выплатили компенсацию.

Беспрецедентное решение: белгородский суд не признал обстрел боевыми действиями
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Шебекино стал городом-призраком

Местные жители города заметили любопытную «специфичность» в проекте YaGPT 2, который является нейросетью, разработанной компанией «Яндекс». Нейронная сеть отказывается общаться о несуществующем для неё Шебекино. Зато высказывать свои соображения и вести диалог об остальных населенных пунктах региона она готова.

Ради чистоты эксперимента редакция Бел.Ру провела собственную проверку работы проекта. Выяснилось, что нейросеть и правда не отвечает на вопросы о Шебекино, но, воспользовавшись самим поисковиком, можно найти информацию о городе. А ранее наши журналисты провели ещё один похожий эксперимент, в ходе которого стало ясно, что некоторые федеральные издания удаляют упоминания Шебекино. К примеру, в таком уличили группу ВК «Новости Первого канала» на 2 млн подписчиков.

Город, которого нет: нейросети не готовы говорить о белгородском Шебекино
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