Суды и задержание, жертвы и город-призрак: итоги прошедшей недели в Белгороде

В России в последнее время возросла потребность в страховании от повреждений и падения беспилотных летательных аппаратов. Команда журналистов Бел.Ру провела исследование рынка и выяснила, что белгородцы могут застраховать. При опросе от редакции, в котором участвовал 1151 человек, несколько читателей поделились своим опытом о том, что они уже застраховали свою недвижимость (22 белгородца). Однако, у 17 других читателей ситуация оказалась не такой радужной — они сообщили, что, несмотря на наличие страховки, им так и не выплатили компенсацию.