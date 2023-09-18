Большинство опрошенных белгородцев рассмотрели бы вариант страхования жилья от дронов

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Ранее мы писали, что в России вырос спрос на страхование от ударов и падения беспилотников. Журналисты Бел.Ру также изучили рынок предложений и узнали, какую недвижимость и за сколько могут застраховать белгородцы.
После выхода материала мы решили поинтересоваться у читателей, стоит ли прибегать к подобным мерам или смысла особого нет. Всего в опросе принял участие 1151 человек. Большинство респондентов (292) отметили, что страхование от ударов и падения беспилотников очень актуально и данный вариант нужно рассмотреть.
Немного меньше, 267 человек, отметили, что особого смысла в страховке нет. Ещё 22 читателя рассказали, что уже застраховали свою недвижимость, а 17 человек ответили, что, несмотря на страховку, выплат они так и не получили.
Ещё 553 человека просто хотели увидеть результаты опроса.