Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:25

Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

Большинство опрошенных белгородцев рассмотрели бы вариант страхования жилья от дронов

Большинство опрошенных белгородцев рассмотрели бы вариант страхования жилья от дронов

18 сентября 2023, 14:25
Фото: Midjourney
Своё мнение читатели Бел.Ру высказали в наших социальных сетях. При этом львиная доля опрошенных отметили, что в страховке подобного рода нет смысла.
Сюжет
Жилье

Ранее мы писали, что в России вырос спрос на страхование от ударов и падения беспилотников. Журналисты Бел.Ру также изучили рынок предложений и узнали, какую недвижимость и за сколько могут застраховать белгородцы.

После выхода материала мы решили поинтересоваться у читателей, стоит ли прибегать к подобным мерам или смысла особого нет. Всего в опросе принял участие 1151 человек. Большинство респондентов (292) отметили, что страхование от ударов и падения беспилотников очень актуально и данный вариант нужно рассмотреть.

Немного меньше, 267 человек, отметили, что особого смысла в страховке нет. Ещё 22 читателя рассказали, что уже застраховали свою недвижимость, а 17 человек ответили, что, несмотря на страховку, выплат они так и не получили.

Ещё 553 человека просто хотели увидеть результаты опроса.

Белгородцы стали реже жаловаться на услуги страхования и МФО
Узнать подробнее
Читайте также:
Страхование от несчастных случаев: для себя и для детейИз артиллерии, гранатомёта, дронов: сколько раз ВСУ ударили по Белгородской областиДома и дачи страхуем, а квартиры? Белгородцы могут застраховать жильё от дронов
#Город#Белгородская область#Жилье#Недвижимость#Эксклюзив#Белгород#Кристина Семенчук#Дроны
Подпишитесь
Связи и угрозы: белгородцы пишут массовые жалобы на заведующую детским садом № 20
Сегодня, 12:47
Зотов остаётся: в «Агро-Белогорье» опровергли информацию о продаже активов депутата
Сегодня, 14:00
Платно или нет: как в Белгородской области прививают против ковида
Сегодня, 12:25
«Смысла в этом стоянии нет»: белгородку возмутило утреннее дежурство учителей у дорог
Сегодня, 13:57
Белгородские чиновники сообщили о гибели двоих бойцов на СВО
Сегодня, 11:25
Директор белгородского Фонда ОМС собирает деньги на лечение мальчика: её взломали?
Сегодня, 14:32