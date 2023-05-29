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Published Сегодня, 13:03

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Тот, кого нельзя называть: какие федеральные издания удаляют упоминания Шебекино

29 мая 2023, 13:03
Фото: 1MI
Сгенерировано нейросетью Midjourney
Вчера белгородцев возмутил тот факт, что в группе ВК «Новости Первого канала» автоматически удаляются комментарии, содержащие «Шебекино». К блокировке упоминаний города подключилась и вторая группа федерального СМИ, а жители области устроили флешмоб и атаковали соцсети других изданий.

Вчера журналисты заметили, что «Первый канал» фильтрует в соцсетях комментарии с упоминанием Шебекино. Например, если оставить в группе ВК «Новости Первого канала» сообщение «Что с Шебекино?», то оно автоматически пропадёт. Журналист Бел.Ру провёл эксперимент и убедился: его комментарий с упоминанием города удалили меньше чем через минуту.

Сегодня мы решили повторить проверку: выяснилось, что группа «Новости Первого канала» продолжает стирать сообщения о Шебекино. Кроме того, удалять упоминания города стали и в группе «Первый канал» на 2 млн подписчиков.

Возмущённые белгородцы и шебекинцы устроили настоящий флешмоб: теперь ни одна свежая запись в группах «Первого канала» не обходится без упоминания белгородского города. Для того, чтобы обойти фильтр, пользователи пишут «Щебекино», «Ше Бекино», «Шбкн» и «ШБК». Используют и картинки с названием города.

Фото: Bel.ru

Некоторых особо активных комментаторов даже отправили в бан. Вот как ситуацию Бел.Ру прокомментировала Василиса, местная жительница, которую за упоминание Шебекино в группах «Первого канала» также добавили в чёрный список.

На «Первом канале» уделили 20 секунд времени информации об этом, назвав Шебекино «посёлком в Белгородской области». Понеслись комментарии от всех, кто вынужден переживать этот ад. Но так как слово «Шебекино» занесли в раздел «неугодных» слов в комментариях, то за несколько своих комментариев с исковерканным словом «Шебекин0» или «Ше бе кино» мне подарили недельный бан. Комментарии с просьбой привлечь внимание к городу удаляются, люди улетают в чёрные списки за любое упоминание Шебекино.

Девушка посетовала на то, что в федеральных СМИ нет никакой информации о Шебекино, будто «этого города и не существует вообще».

Стоит отметить, что в социальных сетях других федеральных изданий комментарии с упоминанием Шебекино не удаляют. Касается это каналов «НТВ», «Россия 1», «Рен ТВ» — эти СМИ тоже «атаковали» обеспокоенные ситуацией белгородцы.

Фото: комментарии в группе ВК "Россия 1"

К слову, связаться с администраторами групп «Первого канала» для получения какой-либо информации нам не удалось. Отправить сообщение нельзя — нет даже такой функции. Поэтому остаётся только гадать, почему журналисты решили добавить Шебекино в стоп-лист.

По одной из версий, произошло это после массовой спам-атаки ботов на комментарии группы. Чтобы не удалять сообщения в ручном режиме, модераторы якобы просто добавили «Шебекино» в перечень «запрещённых слов». После этого информация о так называемом «замалчивании» распространилась дальше в Сети: инфоповод подхватил даже блогер Анатолий Шарий, ранее не раз публиковавший фейки о Белгороде.

Последние несколько дней Шебекино находится под огнём ВСУ. По словам местных жителей, таких мощных обстрелов не было до этого никогда: так, на одном из промышленных предприятий в результате попадания снаряда загорелся корпус с лакокрасочными материалами. Пострадало четыре человека.

«Первый канал» фильтрует в соцсетях комментарии с Шебекино
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