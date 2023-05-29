Тот, кого нельзя называть: какие федеральные издания удаляют упоминания Шебекино

По одной из версий, произошло это после массовой спам-атаки ботов на комментарии группы. Чтобы не удалять сообщения в ручном режиме, модераторы якобы просто добавили «Шебекино» в перечень «запрещённых слов». После этого информация о так называемом «замалчивании» распространилась дальше в Сети: инфоповод подхватил даже блогер Анатолий Шарий, ранее не раз публиковавший фейки о Белгороде.