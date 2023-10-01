Трое белгородцев пострадали при обстреле рынка в Шебекино

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
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Updated Сегодня, 06:19
Сегодня, 1 октября, под обстрел ВСУ попал центральный рынок в Шебекино Белгородской области. В результате атаки есть пострадавшие и разрушения.
По данным главы региона Вячеслава Гладкова, одна женщина получила осколочные ранения шеи, её отвозят в горбольницу №2 Белгорода. У двоих мужчин осколочные ранения ног, медпомощь им оказали сотрудники пожарной части на месте. Один из мужчин уже ушёл домой, второй дождался медиков, чтобы его отвезли в горбольницу №2.
Разрушения получили фасады торговых павильонов на рынке, муниципальные гаражи и три автомобиля. На месте работают оперативные службы и глава округа Владимир Жданов. В городе продолжается подомовой обход.