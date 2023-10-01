Трое белгородцев пострадали при обстреле рынка в Шебекино

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, одна женщина получила осколочные ранения шеи, её отвозят в горбольницу №2 Белгорода. У двоих мужчин осколочные ранения ног, медпомощь им оказали сотрудники пожарной части на месте. Один из мужчин уже ушёл домой, второй дождался медиков, чтобы его отвезли в горбольницу №2.