ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство на жилой дом: пострадал белгородец

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
1 октября на частный жилой дом в селе Богун-Городок упало самодельное взрывное устройство. Его сбросили с беспилотника.
Есть пострадавший — хозяин дома. У него контузия головного мозга и баротравма. За помощью медиков мужчина обратился самостоятельно. Сейчас его перевезли в горбольницу № 2 Белгорода.
Помимо этого, есть разрушения. Взрывной волной выбило окна в доме, посечён забор.
Напомним, что накануне при обстреле пострадали ещё три человека. У женщины — осколочные ранения шеи, у двоих мужчин — осколочные ранения ног. Пострадали они при обстреле рынка в Шебекино.
Утром 2 октября ВСУ тоже обстреляли Белгородскую область. Один из снарядов пробил крышу частного дома в Козинке Грайворонского горокруга. Пострадавших среди мирных жителей нет.