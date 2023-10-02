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Самодельное взрывное устройство сбросили на дом в Белгородской области

ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство на жилой дом: пострадал белгородец

2 октября 2023, 07:19
Фото: 1MI
Самодельное взрывное устройство сбросили на дом в Белгородской области

Белгородец пострадал после падения взрывного устройства на его дом

Происшествие случилось в Борисовском районе. За помощью к врачам пострадавший обратился самостоятельно. Сейчас пациент находится в горбольнице № 2 Белгорода, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

1 октября на частный жилой дом в селе Богун-Городок упало самодельное взрывное устройство. Его сбросили с беспилотника.

Есть пострадавший — хозяин дома. У него контузия головного мозга и баротравма. За помощью медиков мужчина обратился самостоятельно. Сейчас его перевезли в горбольницу № 2 Белгорода.

Помимо этого, есть разрушения. Взрывной волной выбило окна в доме, посечён забор.

Напомним, что накануне при обстреле пострадали ещё три человека. У женщины — осколочные ранения шеи, у двоих мужчин — осколочные ранения ног. Пострадали они при обстреле рынка в Шебекино.

Утром 2 октября ВСУ тоже обстреляли Белгородскую область. Один из снарядов пробил крышу частного дома в Козинке Грайворонского горокруга. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Снаряд пробил крышу дома в Белгородской области после обстрела ВСУ
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