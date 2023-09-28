В больнице скончался виновный во взрыве в Шебекино «гражданин Советского Союза»*

Глава областного минздрава Андрей Иконников рассказал, что число пострадавших при взрыве в белгородском Шебекино составило семь человек. Четверым пострадавшим госпитализация не потребовалась — их отпустили долечиваться домой. Трое находятся в больнице, причём один из них — в крайне тяжёлом состоянии. Взрыв практически целиком разрушил жилой дом. Под завалами тогда оказался и сам хозяин дома. Также пострадали пятеро силовиков. Сообщалось, что в отношении виновного шебекинца возбудили уголовное дело за посягательство на жизнь правоохранителей (ст. 317 УК РФ).