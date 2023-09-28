В больнице скончался виновный во взрыве в Шебекино «гражданин Советского Союза»*

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
22 сентября в одном из домов Шебекино произошёл взрыв газового баллона, при котором пострадало несколько человек. От источников редакции Бел.Ру стало известно, что виновный в происшествии «гражданин Советского Союза»* скончался в больнице ещё на прошедших выходных.
Глава областного минздрава Андрей Иконников рассказал, что число пострадавших при взрыве в белгородском Шебекино составило семь человек. Четверым пострадавшим госпитализация не потребовалась — их отпустили долечиваться домой. Трое находятся в больнице, причём один из них — в крайне тяжёлом состоянии. Взрыв практически целиком разрушил жилой дом. Под завалами тогда оказался и сам хозяин дома. Также пострадали пятеро силовиков. Сообщалось, что в отношении виновного шебекинца возбудили уголовное дело за посягательство на жизнь правоохранителей (ст. 317 УК РФ).
*В августе 2022 года Минюст включил «Граждан СССР» в реестр экстремистских организаций.