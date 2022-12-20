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Сенатор от Белгородской области рассказал, как вернуть СССР

Сегодня, 11:59
Фото: council.gov.ru
Бывший председатель Совета министров СССР, действующий сенатор Совфеда РФ Николай Рыжков уверен, что Советский Союз можно воссоздать на основе принципов Евросоюза. Его цитирует РИА «Новости».

Сенатор от Белгородской области и экс-председатель Совмина СССР Николай Рыжков рассказал, как возродить Советский Союз. Он считает, что новый Союз можно воссоздать на основе принципов Евросоюза.

Как отметил 93-летний Рыжков, вернуть СССР в прежнем виде невозможно, но он предполагает, что можно быть близко к европейскому объединению. По принципу ЕС могло быть снова создано объединение государств на постсоветском пространстве на новых условиях, сказал сенатор.

Также Рыжков подчеркнул, что не стоит копировать буквально прежний формат существования Советского Союза.

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#Наталья Корявых#Общество#Белгородская область#Николай рыжков#Ссср#Ес
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