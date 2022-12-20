Сенатор от Белгородской области рассказал, как вернуть СССР

Как отметил 93-летний Рыжков, вернуть СССР в прежнем виде невозможно, но он предполагает, что можно быть близко к европейскому объединению. По принципу ЕС могло быть снова создано объединение государств на постсоветском пространстве на новых условиях, сказал сенатор.