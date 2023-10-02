Четверых белгородцев ранило за день от обстрелов

Под огнём оказались ещё четыре населённых пункта. По Новой Таволжанке выпущено три артиллерийских снаряда, по посёлку Ленинский — два миномётных, по Мурому — пять миномётных и по селу Середа — семь миномётных снарядов. Во всех населённых пунктах обошлось без пострадавших. В Середе в одном из домов выбиты окна, посечены фасады и забор.