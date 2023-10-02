Четверых белгородцев ранило за день от обстрелов

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
За сутки ранения получили четверо белгородцев, троих из них пришлось госпитализировать. В некоторых населённых пунктах зафиксировали разрушения в жилых домах, автомобилях, торговых объектах, административном здании и предприятии.
По Журавлёвке ВСУ выпустили восемь артиллерийских снарядов, по Щетиновке — два гранатомётных выстрела. В Журавлёвке БПЛА сбросил один осколочный боеприпас. Обошлось без последствий.
В селе Богун-Городок квадрокоптер сбросил на жилой дом самодельное взрывное устройство, в результате чего жителя дома контузило, он получил баротравму. Мужчина самостоятельно обратился за медпомощью, его доставили в горбольницу №2 в Белгороде.
В частном доме взрывная волна выбила окна и посекла забор.
41 снаряд из РСЗО и четыре миномётных снаряда ВСУ выпустили по хутору Бабка. Пострадавших и разрушений нет.
Под огнём оказались два хутора: по Плотвянке выпущено семь миномётных снарядов, по Старому — пять гранатомётных выстрелов. Обошлось без последствий.
Из гранатомёта обстреляли посёлок Горьковский и село Дроновка. Зафиксировано четыре и семь прилётов соответственно. Жертв и повреждений нет.
Пять артиллерийских снарядов попали по Шебекино. В результате атаки пострадали три человека. Женщина получила осколочные ранения шеи, двое мужчин — осколочные ранения ног. Двоих отвезли в горбольницу №2 в Белгороде, один из мужчин от госпитализации отказался.
Всего в городе повреждения получили четыре торговых объекта, одно административное здание, предприятие, автобус и пять легковых автомобилей.
Под огнём оказались ещё четыре населённых пункта. По Новой Таволжанке выпущено три артиллерийских снаряда, по посёлку Ленинский — два миномётных, по Мурому — пять миномётных и по селу Середа — семь миномётных снарядов. Во всех населённых пунктах обошлось без пострадавших. В Середе в одном из домов выбиты окна, посечены фасады и забор.
Отметим, что вчера, 1 октября, утром глава региона Вячеслав Гладков сообщил о пострадавших жителях Шебекинского округа. О раненом жителе Борисовского района стало известно только сегодня из ежедневного отчёта об обстрелах региона.
Также в Минобороны сообщали, что вчера днём над областью сработала система ПВО и сбила беспилотник.