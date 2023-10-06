Стало известно о задержании бывшего крупного белгородского чиновника

Задержан экс-руководитель управления Федеральной налоговой службы по Белгородской области Сергей Воронин. Согласно постановлению, 2 октября против него возбудили уголовное дело по статье за мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ — до 10 лет тюрьмы). Задержали экс-чиновника 4 октября, в тот же день ему предъявили обвинение.