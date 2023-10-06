Стало известно о задержании бывшего крупного белгородского чиновника

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Задержан экс-руководитель управления Федеральной налоговой службы по Белгородской области Сергей Воронин. Согласно постановлению, 2 октября против него возбудили уголовное дело по статье за мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ — до 10 лет тюрьмы). Задержали экс-чиновника 4 октября, в тот же день ему предъявили обвинение.
По решению Басманного районного суда Москвы, Сергея Воронина заключили под стражу на один месяц 28 дней — до 2 декабря. В картотеке указано, что ходатайство об избрании меры пресечения рассмотрели 5 октября.
Воронин написал заявление об увольнении по собственному желанию в ноябре 2019 года. Тогда же свой пост покинул руководитель налоговой инспекции Белгорода Иван Тесленко.
Сергей Воронин на момент задержания являлся замдиректора ООО «Ровеньки маслосырзавод», говорится в постановлении.