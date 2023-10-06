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Задержание

Стало известно о задержании бывшего крупного белгородского чиновника

6 октября 2023, 07:21
Фото: 1MI
Задержание

Экс-главу белгородского УФНС Сергея Воронина задержали

Задержали бывшего чиновника 4 октября. Против него возбудили уголовное дело за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Под стражей Сергей Воронин останется до 2 декабря, следует из картотеки дел Басманного райсуда Москвы.

Задержан экс-руководитель управления Федеральной налоговой службы по Белгородской области Сергей Воронин. Согласно постановлению, 2 октября против него возбудили уголовное дело по статье за мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ — до 10 лет тюрьмы). Задержали экс-чиновника 4 октября, в тот же день ему предъявили обвинение.

По решению Басманного районного суда Москвы, Сергея Воронина заключили под стражу на один месяц 28 дней — до 2 декабря. В картотеке указано, что ходатайство об избрании меры пресечения рассмотрели 5 октября.

Воронин написал заявление об увольнении по собственному желанию в ноябре 2019 года. Тогда же свой пост покинул руководитель налоговой инспекции Белгорода Иван Тесленко.

Сергей Воронин на момент задержания являлся замдиректора ООО «Ровеньки маслосырзавод», говорится в постановлении.

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#Белгородская область#Уголовное дело#Сергей Воронин#Задержание#Суд#Белгород#Наталья Корявых#УФНС России по Белгородской области#Иван тесленко#Заключение под стражу
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