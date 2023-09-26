Что известно о последствиях массированного обстрела Белгородской области?

В Валуйском горокруге под артобстрел попал посёлок Уразово — там насчитали 15 прилётов. Пострадали две женщины: у первой — лёгкая контузия, у второй — рассечение брови от осколков стекла. Госпитализация им не потребовалась. Повреждения зафиксировали в четырёх частных домах. Там выбиты окна, разрушены хозпостройки, посечены кровля и забор, повреждены линия электропередачи и газопровод. Из миномёта обстреляли Карабаново, но без последствий.