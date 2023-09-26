Что известно о последствиях массированного обстрела Белгородской области?

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил подробности вчерашних обстрелов Белгородской области. Накануне пострадали пять человек. Атакам подверглись семь муниципалитетов, в некоторых из них есть разрушения.
В Валуйском горокруге под артобстрел попал посёлок Уразово — там насчитали 15 прилётов. Пострадали две женщины: у первой — лёгкая контузия, у второй — рассечение брови от осколков стекла. Госпитализация им не потребовалась. Повреждения зафиксировали в четырёх частных домах. Там выбиты окна, разрушены хозпостройки, посечены кровля и забор, повреждены линия электропередачи и газопровод. Из миномёта обстреляли Карабаново, но без последствий.
Разрушения и пострадавшие есть и в Шебекинском округе. Из артиллерии атаковали Шебекино — восемь прилётов. Снаряд упал на дорогу. В этот момент ехала машина — контузило пассажирку. Женщине не потребовалась госпитализация. Повреждения получили семь домов, четыре автомобиля и ЛЭП, которую уже восстановили.
Затем город обстреляли повторно: пострадали ещё два человека — сотрудники местного предприятия. Женщину с множественными поверхностными осколочными ранениями бедра, лопаточной области и кисти направили в районную больницу. Мужчина поздно вечером сам обратился за медпомощью. На территории организации повреждения получили три производственных помещения и один автомобиль.
Кроме того, в округе обстреляли Новую Таволжанку. Зафиксировано 15 прилётов из артиллерии и миномёта. Один из снарядов угодил в жилой дом, повреждения получили ещё пять домовладений. Пострадала и линия электропередачи, однако её уже отремонтировали.
Также стало известно об обстреле Мурома. Из-за прилёта из миномёта загорелась сухая трава. Пожар ликвидировали. В селе дрон-камикадзе атаковал один из инфраструктурных объектов связи. В районе Батрацкой Дачи тем временем сбили БПЛА, Середу и МАПП «Шебекино» обстреляли из миномётов.
Незначительные разрушения есть в Белгородском районе. В селе Крутой Лог после работы ПВО пострадала кровля одного частного дома. Под обстрелом были Щетиновка и Нехотеевка — 25 прилётов. В Таврово сбили два беспилотника самолётного типа.
Аналогично в Грайворонском горокруге: в районе села Ивановская Лисица сбито семь БПЛА самолётного типа — посекло одну легковушку. Ещё один дрон сбили над Антоновкой. Под обстрелы попали окраины хутора Байрак и села Козинка. В населённых пунктах зафиксировали пять прилётов.
ВСУ обстреляли из миномёта и гранатомёта окраину села Богун-Городок в Борисовском районе. Там зафиксировали 14 прилётов. В Волоконовском районе противник ударил по хутору Старый и окраине хутора Киселёв — 11 прилётов. В Ракитянском районе над селом Зинаидино сбили беспилотник самолётного типа, но обошлось без последствий.