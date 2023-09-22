Против устроившего взрыв в Шебекино возбудили уголовное дело

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
В пресс-службе регионального Следственного комитета сообщили подробности происшествия, случившегося утром 22 сентября в Шебекино. Как оказалось, правоохранители пришли к 63-летнему горожанину с обыском. Его требовалось провести на основании решения суда. В ответ мужчина открыл вентиль газового баллона, поджёг газ, что и привело к взрыву.
Пострадали пятеро полицейских. Их жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает. Под завалами оказался сам подозреваемый. Его достали и отправили в больницу.
Возбуждено уголовное дело за посягательство на жизнь правоохранителей (ст. 317 УК РФ). На месте происшествия работают следователи. Назначены экспертизы, допрашиваются свидетели и потерпевшие.
Ранее стало известно, что пострадавшие получили травмы головы и ожоги. О личности подозреваемого рассказали его соседи.