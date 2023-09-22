Против устроившего взрыв в Шебекино возбудили уголовное дело

СК возбудил уголовное дело после взрыва в доме в Шебекино

Началось всё с того, что к мужчине пришли правоохранители с обыском. Тот в свою очередь открыл вентиль газового баллона, поджёг газ, из-за чего произошёл взрыв. Пострадали пятеро силовиков. Под завалами оказался сам хозяин дома — его достали, рассказали следователи.