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Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 13:39

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Взрыв в доме в Шебекино

Против устроившего взрыв в Шебекино возбудили уголовное дело

22 сентября 2023, 13:37
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Взрыв в доме в Шебекино

СК возбудил уголовное дело после взрыва в доме в Шебекино

Началось всё с того, что к мужчине пришли правоохранители с обыском. Тот в свою очередь открыл вентиль газового баллона, поджёг газ, из-за чего произошёл взрыв. Пострадали пятеро силовиков. Под завалами оказался сам хозяин дома — его достали, рассказали следователи.

В пресс-службе регионального Следственного комитета сообщили подробности происшествия, случившегося утром 22 сентября в Шебекино. Как оказалось, правоохранители пришли к 63-летнему горожанину с обыском. Его требовалось провести на основании решения суда. В ответ мужчина открыл вентиль газового баллона, поджёг газ, что и привело к взрыву.

Пострадали пятеро полицейских. Их жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает. Под завалами оказался сам подозреваемый. Его достали и отправили в больницу.

Возбуждено уголовное дело за посягательство на жизнь правоохранителей (ст. 317 УК РФ). На месте происшествия работают следователи. Назначены экспертизы, допрашиваются свидетели и потерпевшие.

Ранее стало известно, что пострадавшие получили травмы головы и ожоги. О личности подозреваемого рассказали его соседи.

Появились новые фото с места взрыва в частном доме в Шебекино
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