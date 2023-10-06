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Задержание

«Хищение в особо крупном размере»: ФСБ — о задержании экс-главы белгородского УФНС

6 октября 2023, 09:35
Фото: 1MI
Задержание

Экс-главу белгородского УФНС задержали по подозрению в хищении 22 млн рублей

Задержан бывший руководитель управления Федеральной налоговой службы по региону Сергей Воронин. Его подозревают в мошенничестве. Как заявили в областном УФСБ, он может быть причастен к хищению более 22 млн рублей путём незаконного возмещения НДС.

В уголовном деле против экс-главы управления Федеральной налоговой службы по Белгородской области появились новые подробности. Сергея Воронина задержали 4 октября.

В ФСБ сообщили о «пресечении деятельности группы бывших сотрудников налогового ведомства, похитивших средства федерального бюджета в особо крупном размере». Также в управлении рассказали дальнейшие подробности.

Правоохранители установили причастность Воронина к хищению более 22 млн рублей путём незаконного возмещения налога на добавленную стоимость. Этими действиями он нанёс федеральному бюджету ущерб в особо крупном размере.

Сообщается, что у фигуранта нашли предметы и документы, свидетельствующие о его участии в мошеннической схеме. Его уже задержали и предъявили обвинение.

Басманный суд Москвы решил заключить бывшего чиновника под стражу на один месяц 28 дней — до 2 декабря. Ходатайство об избрании меры пресечения суд рассмотрел накануне, 5 октября.

Стало известно о задержании бывшего крупного белгородского чиновника
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#Белгородская область#Мошенничество#Уголовное дело#Сергей Воронин#Задержание#ФНС#Хищение#Уфсб#Белгород#Наталья Корявых
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