«Хищение в особо крупном размере»: ФСБ — о задержании экс-главы белгородского УФНС

Экс-главу белгородского УФНС задержали по подозрению в хищении 22 млн рублей

Задержан бывший руководитель управления Федеральной налоговой службы по региону Сергей Воронин. Его подозревают в мошенничестве. Как заявили в областном УФСБ, он может быть причастен к хищению более 22 млн рублей путём незаконного возмещения НДС.