«Хищение в особо крупном размере»: ФСБ — о задержании экс-главы белгородского УФНС

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
В уголовном деле против экс-главы управления Федеральной налоговой службы по Белгородской области появились новые подробности. Сергея Воронина задержали 4 октября.
В ФСБ сообщили о «пресечении деятельности группы бывших сотрудников налогового ведомства, похитивших средства федерального бюджета в особо крупном размере». Также в управлении рассказали дальнейшие подробности.
Правоохранители установили причастность Воронина к хищению более 22 млн рублей путём незаконного возмещения налога на добавленную стоимость. Этими действиями он нанёс федеральному бюджету ущерб в особо крупном размере.
Сообщается, что у фигуранта нашли предметы и документы, свидетельствующие о его участии в мошеннической схеме. Его уже задержали и предъявили обвинение.
Басманный суд Москвы решил заключить бывшего чиновника под стражу на один месяц 28 дней — до 2 декабря. Ходатайство об избрании меры пресечения суд рассмотрел накануне, 5 октября.