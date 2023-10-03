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Суд

Беспрецедентное решение: белгородский суд не признал обстрел боевыми действиями

3 октября 2023, 08:54
Фото: 1MI
Суд

Белгородский суд встал на сторону с/х компании в споре со страховой по выплатам

Арбитражный суд Белгородской области обязал страховую компанию выплатить возмещение ущерба из-за обстрелов ВСУ. Сумма составила около 4 млн рублей. Страховщики ссылались на статью Гражданского кодекса, однако суд считает отказ от выплаты неправомерным, сообщает «Ъ-Черноземье».
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Обстрел

Арбитражный суд Белгородской области посчитал обстрел не боевыми действиями, поэтому обязал страховую компанию выплатить возмещение ущерба, причинённого сельхозпредприятию из-за атаки ВСУ. Речь идёт о сумме около 4 млн рублей.

Как пишет издание, суд вынес решение по иску о выплате страхового возмещения, которое в дальнейшем может повлиять на рынок страхования имущества в приграничье. Это первый подобный случай в судебной практике.

Сообщается, что страховщик ссылался на статью Гражданского кодекса, согласно которой он освобождается от ответственности в случае повреждения имущества при военных действиях. Но суд придерживается иного мнения, поэтому решил, что обстрел — не боевые действия, а значит, отказ от выплаты неправомерен. Подобное решение эксперты назвали беспрецедентным.

Речь идёт об имуществе в Политотдельском Белгородского района. В результате обстрела пострадали склады сельхозпредприятия. И примечательно, что к моменту подачи иска в феврале 2023 года эти объекты уже восстановили.

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#Белгородская область#Белгородский район#Страховка#Решение суда#Белгород#Наталья Корявых#Обстрел#Сельхозпредприятие#Приграничье#Согаз#ГК
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