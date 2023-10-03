Беспрецедентное решение: белгородский суд не признал обстрел боевыми действиями

Сообщается, что страховщик ссылался на статью Гражданского кодекса, согласно которой он освобождается от ответственности в случае повреждения имущества при военных действиях. Но суд придерживается иного мнения, поэтому решил, что обстрел — не боевые действия, а значит, отказ от выплаты неправомерен. Подобное решение эксперты назвали беспрецедентным.