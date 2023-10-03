Беспрецедентное решение: белгородский суд не признал обстрел боевыми действиями

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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Updated Сегодня, 08:56
Арбитражный суд Белгородской области посчитал обстрел не боевыми действиями, поэтому обязал страховую компанию выплатить возмещение ущерба, причинённого сельхозпредприятию из-за атаки ВСУ. Речь идёт о сумме около 4 млн рублей.
Как пишет издание, суд вынес решение по иску о выплате страхового возмещения, которое в дальнейшем может повлиять на рынок страхования имущества в приграничье. Это первый подобный случай в судебной практике.
Сообщается, что страховщик ссылался на статью Гражданского кодекса, согласно которой он освобождается от ответственности в случае повреждения имущества при военных действиях. Но суд придерживается иного мнения, поэтому решил, что обстрел — не боевые действия, а значит, отказ от выплаты неправомерен. Подобное решение эксперты назвали беспрецедентным.
Речь идёт об имуществе в Политотдельском Белгородского района. В результате обстрела пострадали склады сельхозпредприятия. И примечательно, что к моменту подачи иска в феврале 2023 года эти объекты уже восстановили.