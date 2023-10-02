94-летний Рыжков досрочно сложил полномочия сенатора от Белгородской области

Николай Рыжков родился 28 сентября 1929 года в Дылеввке Донецкой области в семье шахтёра. Окончил Краматорский машиностроительный техникум, Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова. В разные годы был первым замминистра тяжёлого и транспортного машиностроения СССР, первым зампредседателя Госплана. Работал в Центральном комитете (ЦК) КПСС, был председателем Совета министров СССР.