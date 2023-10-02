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94-летний Рыжков досрочно сложил полномочия сенатора от Белгородской области

94-летний Рыжков досрочно сложил полномочия сенатора от Белгородской области

2 октября 2023, 13:40
Фото: 1MI
Он представлял регион в Совете Федерации с 2003 года. О том, что Николай Рыжков досрочно сдал мандат, сообщают «Ведомости».

Николай Рыжков сложил полномочия сенатора от Белгородской области в Совете Федерации. По информации «Ведомостей», Рыжков досрочно сдал мандат. 25 сентября спикер Совфеда Валентина Матвиенко прекратила его полномочия.

Николай Рыжков родился 28 сентября 1929 года в Дылеввке Донецкой области в семье шахтёра. Окончил Краматорский машиностроительный техникум, Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова. В разные годы был первым замминистра тяжёлого и транспортного машиностроения СССР, первым зампредседателя Госплана. Работал в Центральном комитете (ЦК) КПСС, был председателем Совета министров СССР.

Николай Рыжков представлял регион в Совете Федерации с 2003 года. Он же является председателем попечительского совета музея-заповедника «Прохоровское поле».

Напомним, что в топ-100 влиятельных белгородцев Николай Рыжков ранее занял 41-е место.

Второй сенатор от Белгородской области — экс-губернатор Евгений Савченко — работает в Совфеде с 2020 года.

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