Город, которого нет: нейросети не готовы говорить о белгородском Шебекино

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Шебекино снова как будто не существует — нейросеть не хочет отвечать на вопросы о приграничном городе. Интересно, что при этом обо всех других населённых пунктах региона писать можно.
Интересную особенность заметили шебекинцы в проекте YaGPT 2 — нейросети «Яндекса». Ей можно в том числе задать вопрос, где находится определённый населённый пункт. Если написать, например, про Грайворон или Белгород, то GPT сообщает, что это города в Белгородской области. Однако на всё, что касается Шебекино, нейросеть ответ выдавать не будет.
Редакция Бел.Ру проверила, как работает проект. Действительно, если написать о Шебекино, то давать ответ на вопрос нейросеть не станет. Но найти информацию о городе в самом поисковике можно.
Это не первый подобный случай, связанный с упоминаниями приграничного города. В группе «ВКонтакте» федерального Первого канала ранее удаляли комментарии, где люди писали про Шебекино. Некоторых комментаторов в сообществе даже забанили.