Город, которого нет: нейросети не готовы говорить о белгородском Шебекино

Интересную особенность заметили шебекинцы в проекте YaGPT 2 — нейросети «Яндекса». Ей можно в том числе задать вопрос, где находится определённый населённый пункт. Если написать, например, про Грайворон или Белгород, то GPT сообщает, что это города в Белгородской области. Однако на всё, что касается Шебекино, нейросеть ответ выдавать не будет.