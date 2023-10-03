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Published Сегодня, 08:32

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Updated Сегодня, 08:35

Нейросеть отказывается отвечать, что такое Шебекино

Город, которого нет: нейросети не готовы говорить о белгородском Шебекино

3 октября 2023, 08:32
Фото: Midjourney
Нейросеть отказывается отвечать, что такое Шебекино

Нейросети не захотели говорить о Шебекино в Белгородской области

Один из проектов по GPT отказался отвечать, что такое Шебекино. При этом обо всех других населённых пунктах Белгородской области нейросеть писать может. На это обратили внимание в Telegram-канале «Просто Михаил Шебекино».

Шебекино снова как будто не существует — нейросеть не хочет отвечать на вопросы о приграничном городе. Интересно, что при этом обо всех других населённых пунктах региона писать можно.

Интересную особенность заметили шебекинцы в проекте YaGPT 2 — нейросети «Яндекса». Ей можно в том числе задать вопрос, где находится определённый населённый пункт. Если написать, например, про Грайворон или Белгород, то GPT сообщает, что это города в Белгородской области. Однако на всё, что касается Шебекино, нейросеть ответ выдавать не будет.

Редакция Бел.Ру проверила, как работает проект. Действительно, если написать о Шебекино, то давать ответ на вопрос нейросеть не станет. Но найти информацию о городе в самом поисковике можно.

Это не первый подобный случай, связанный с упоминаниями приграничного города. В группе «ВКонтакте» федерального Первого канала ранее удаляли комментарии, где люди писали про Шебекино. Некоторых комментаторов в сообществе даже забанили.

Фото: Bel.ru
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#Белгородская область#Шебекино#Интернет#Яндекс#Белгород#Наталья Корявых#Нейросеть#Шебекинский горокруг
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