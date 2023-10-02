Автомобиль с рабочими подорвался на мине в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Источник издания сообщает, что происшествие случилось 1 октября около 17:00. Рядом с границей региона с Украиной на противотанковой мине подорвался ВАЗ-2131. В автомобиле находились рабочие, которые занимаются установкой заграждений.
По неподтверждённым данным, погибли граждане Армении — 34-летний и 45-летний мужчины.
Белгородские власти пока не сообщали о подобном происшествии на территории региона. Утром 2 октября губернатор Вячеслав Гладков опубликовал отчёт об обстрелах области за 1 октября — информации о погибших рабочих в Валуйском округе не было.
Напомним, что за вчерашний день пострадали четыре человека: трое из Шебекинского округа и один житель Борисовского района. Трое из них находятся в горбольнице №2 Белгорода.