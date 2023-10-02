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Updated Сегодня, 08:24

Автомобиль с рабочими подорвался на мине

Автомобиль с рабочими подорвался на мине в Белгородской области

2 октября 2023, 08:22
Фото: 1MI
Автомобиль с рабочими подорвался на мине
О подорвавшемся на границе с Украиной автомобиле сообщили журналисты «Осторожно, новости». По их информации, погибли двое человек.

Источник издания сообщает, что происшествие случилось 1 октября около 17:00. Рядом с границей региона с Украиной на противотанковой мине подорвался ВАЗ-2131. В автомобиле находились рабочие, которые занимаются установкой заграждений.

По неподтверждённым данным, погибли граждане Армении — 34-летний и 45-летний мужчины.

Белгородские власти пока не сообщали о подобном происшествии на территории региона. Утром 2 октября губернатор Вячеслав Гладков опубликовал отчёт об обстрелах области за 1 октября — информации о погибших рабочих в Валуйском округе не было.

Напомним, что за вчерашний день пострадали четыре человека: трое из Шебекинского округа и один житель Борисовского района. Трое из них находятся в горбольнице №2 Белгорода.

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