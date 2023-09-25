Нескончаемые обстрелы и арест поджигателя буквы Z в Белгороде: итоги понедельника

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
О первой атаке на Белгородскую область стало известно в 09:00. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Грайворонском округе сработала система ПВО: сбили украинский беспилотник самолётного типа. Обошлось без последствий.
Через час стало известно об обстреле посёлка Уразово в Валуйском округе. В результате атаки две женщины оказались ранены: у одной лёгкая контузия, у второй — рассечение брови от осколков стекла. Госпитализация женщинам не потребовалась. Кроме этого, в посёлке разрушена хозпостройка, в частном доме выбило окна, повреждены крыша и забор.
В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа снарядом ВСУ разрушен один частный дом, ещё пять получили различные повреждения. На время была нарушена работа линии электроснабжения. Один из снарядов попал в дом, который недавно восстановили.
Ближе к 12:00 ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали инфраструктурный объект связи в селе Муром в Шебекинском округе. Обошлось без пострадавших.
На дорогу в Шебекино прилетел снаряд, из-за чего взрывной волной выбило окна в проезжавшей мимо машине. Пассажирку автомобиля контузило, от госпитализации она отказалась. Всего при обстреле повреждения получили четыре автомобиля, восемь частных домов и линия электропередачи. Фотографии с места событий опубликовали в Сети.
Днём громких звуков испугались и жители Белгорода. Оказалось, что в Белгородском районе система ПВО сбила два беспилотника самолётного типа. Обошлось без жертв и повреждений.
Около 14:30 в районе Батрацкой Дачи в Шебекинском округе сработала система ПВО. Российские военнослужащие сбили беспилотник самолётного типа. Пострадавших и разрушений нет.
Ближе к вечеру второй раз за день под обстрел ВСУ попал посёлок Уразово в Валуйском округе. Пострадавших нет, но разрушения зафиксировали в летней кухне, хозпостройке и одном частном доме.
Сегодня, 25 сентября, в Свердловском районном суде Белгорода прошло заседание по делу о вандализме. Меру пресечения избирали жителю Калининградской области, которого обвиняют в том, что он 18 сентября поджёг конструкцию Z, расположенную на Харгоре в Белгороде. Его вычислили по записи с камер видеонаблюдения.
Адвокат виновного просила приобщить к делу фотографии, на которых видно якобы избиение мужчины. Однако прокуроры с ней не согласились.
Обвиняемому в поджоге назначили арест сроком на один месяц и 29 дней.
Подсудимый сообщил, что переехал в регион, поскольку давно хотел сменить место жительства. Однако он отметил, что не знал о том, что это приграничный город.
В ходе еженедельного оперативного совещания замгубернатора Белгородской области Дмитрий Гладский сообщил, что без прививок от гриппа чиновников будут лишать премий, отпусков и командировок. Такая жёсткая мера связана с повышением заболеваемости в регионе.
Ранее поступило поручение всем руководителям органов власти и подведомственных учреждений обеспечить до 6 октября стопроцентную вакцинацию.