Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Обстрел

Нескончаемые обстрелы и арест поджигателя буквы Z в Белгороде: итоги понедельника

25 сентября 2023, 15:30
Фото: 1MI
Обстрел
Главными темами в регионе были атаки беспилотников и обстрелы Белгородской области, а также назначенный судом арест жителю Калининградской области, обвиняемому в поджоге конструкции «Z». В то же время чиновников решили лишать премий и отпусков, если они не сделают прививки.

Непрекращающиеся атаки на Белгородскую область

О первой атаке на Белгородскую область стало известно в 09:00. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Грайворонском округе сработала система ПВО: сбили украинский беспилотник самолётного типа. Обошлось без последствий.

Через час стало известно об обстреле посёлка Уразово в Валуйском округе. В результате атаки две женщины оказались ранены: у одной лёгкая контузия, у второй — рассечение брови от осколков стекла. Госпитализация женщинам не потребовалась. Кроме этого, в посёлке разрушена хозпостройка, в частном доме выбило окна, повреждены крыша и забор.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа снарядом ВСУ разрушен один частный дом, ещё пять получили различные повреждения. На время была нарушена работа линии электроснабжения. Один из снарядов попал в дом, который недавно восстановили.

Ближе к 12:00 ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали инфраструктурный объект связи в селе Муром в Шебекинском округе. Обошлось без пострадавших.

На дорогу в Шебекино прилетел снаряд, из-за чего взрывной волной выбило окна в проезжавшей мимо машине. Пассажирку автомобиля контузило, от госпитализации она отказалась. Всего при обстреле повреждения получили четыре автомобиля, восемь частных домов и линия электропередачи. Фотографии с места событий опубликовали в Сети.

Днём громких звуков испугались и жители Белгорода. Оказалось, что в Белгородском районе система ПВО сбила два беспилотника самолётного типа. Обошлось без жертв и повреждений.

Около 14:30 в районе Батрацкой Дачи в Шебекинском округе сработала система ПВО. Российские военнослужащие сбили беспилотник самолётного типа. Пострадавших и разрушений нет.

Ближе к вечеру второй раз за день под обстрел ВСУ попал посёлок Уразово в Валуйском округе. Пострадавших нет, но разрушения зафиксировали в летней кухне, хозпостройке и одном частном доме.

Летняя кухня разрушена, дом пострадал: ВСУ второй раз атаковали белгородское Уразово
Узнать подробнее

Обвиняемого в поджоге буквы Z арестовали

Сегодня, 25 сентября, в Свердловском районном суде Белгорода прошло заседание по делу о вандализме. Меру пресечения избирали жителю Калининградской области, которого обвиняют в том, что он 18 сентября поджёг конструкцию Z, расположенную на Харгоре в Белгороде. Его вычислили по записи с камер видеонаблюдения.

Адвокат виновного просила приобщить к делу фотографии, на которых видно якобы избиение мужчины. Однако прокуроры с ней не согласились.

Обвиняемому в поджоге назначили арест сроком на один месяц и 29 дней.

Подсудимый сообщил, что переехал в регион, поскольку давно хотел сменить место жительства. Однако он отметил, что не знал о том, что это приграничный город.

Обвиняемого в поджоге буквы Z в Белгороде арестовали на два месяца
Узнать подробнее

Нет прививки — нет премии

В ходе еженедельного оперативного совещания замгубернатора Белгородской области Дмитрий Гладский сообщил, что без прививок от гриппа чиновников будут лишать премий, отпусков и командировок. Такая жёсткая мера связана с повышением заболеваемости в регионе.

Ранее поступило поручение всем руководителям органов власти и подведомственных учреждений обеспечить до 6 октября стопроцентную вакцинацию.

Белгородские чиновники лишатся премии и отпуска без прививки от гриппа
Узнать подробнее
Читайте также:
Последствия обстрела белгородского Шебекино попали на фото очевидцевПострадал белгородец, есть повреждения в доме: что известно о последствиях обстреловВ ходе обстрелов Белгородской области пострадало 110 социальных объектов
#Белгородская область#Премия#Поджог#Беспилотник#Вакцина#Итоги#Арест#Пострадавший#Отпуск#Белгород#Вячеслав Гладков#Итоги дня#Дмитрий Гладский#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова#Буква Z
Подпишитесь
Летняя кухня разрушена, дом пострадал: ВСУ второй раз атаковали белгородское Уразово
Сегодня, 14:24
Множественные ранения и минимум три прилёта: Шебекино вновь обстреляли
Сегодня, 16:40
В квартиры Корпорации ЖБК-1 продолжают заселяться семьи из приграничья
Сегодня, 13:03
Обвиняемого в поджоге буквы Z в Белгороде арестовали на два месяца
Сегодня, 11:22
Польза и опасность грибов: диетолог дала советы и предупредила белгородцев
Сегодня, 14:35
Белгородские чиновники лишатся премии и отпуска без прививки от гриппа
Сегодня, 06:54