Нескончаемые обстрелы и арест поджигателя буквы Z в Белгороде: итоги понедельника

Через час стало известно об обстреле посёлка Уразово в Валуйском округе. В результате атаки две женщины оказались ранены: у одной лёгкая контузия, у второй — рассечение брови от осколков стекла. Госпитализация женщинам не потребовалась. Кроме этого, в посёлке разрушена хозпостройка, в частном доме выбило окна, повреждены крыша и забор.