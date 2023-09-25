Гладков назвал причину громких звуков в Белгородской области

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Система ПВО сработала в Белгородском районе. Сбито два беспилотника самолётного типа.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений. Информация о последствиях на земле уточняется.
О взрывах жители Белгорода и Белгородского района сообщили после полудня. Спустя время в Сети появились фото следов в небе.
Об атаке беспилотников сообщает и Минобороны РФ. По информации ведомства, ВСУ ударили дронами по Белгородской области около 13:00.
Добавим, что в результате атак ВСУ с утра пострадали три мирные жительницы. Есть повреждения в домах и автомобилях.