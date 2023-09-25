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Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Беспилотник

Гладков назвал причину громких звуков в Белгородской области

25 сентября 2023, 11:02
Фото: Midjourney
Беспилотник

ПВО сработала в Белгородском районе

Сбито два беспилотника самолётного типа. Информация о последствиях на земле уточняется, рассказал губернатор.
Сюжет
Пво

Система ПВО сработала в Белгородском районе. Сбито два беспилотника самолётного типа.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений. Информация о последствиях на земле уточняется.

О взрывах жители Белгорода и Белгородского района сообщили после полудня. Спустя время в Сети появились фото следов в небе.

Об атаке беспилотников сообщает и Минобороны РФ. По информации ведомства, ВСУ ударили дронами по Белгородской области около 13:00.

Добавим, что в результате атак ВСУ с утра пострадали три мирные жительницы. Есть повреждения в домах и автомобилях.

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#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Беспилотник#Пво#Инна Рогова#Белгород#Вячеслав Гладков#Минобороны#СВО
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