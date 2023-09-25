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Published Сегодня, 08:21

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Обстрел

Пострадал белгородец, есть повреждения в доме: что известно о последствиях обстрелов

25 сентября 2023, 08:21
Фото: 1MI
Обстрел

За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область более 30 раз

Стало известно, сколько раз за прошедшие сутки регион был под огнём ВСУ. Статистику опубликовал губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети.
Сюжет
Обстрел

За прошедшие сутки, 24 сентября, под обстрел попали пять муниципалитетов Белгородской области. ВСУ атаковали регион более 30 раз. Есть один пострадавший, повреждена кровля в частном доме.

Белгородский район

Четыре артиллерийских снаряда ВСУ выпустили по селу Наумовка. Ещё два БПЛА заметили в сёлах Ближнее и Стрелецкое. Система ПВО сбила оба дрона. Обошлось без жертв. Во втором населённом пункте в частном доме повреждена кровля.

Валуйский округ

Два прилёта зафиксировали в селе Долгое. Пострадавших и разрушений нет.

Волоконовский район

В селе Новое с украинского дрона сбросили осколочный боеприпас, который попал в проезжавший КамАЗ. В результате падения осколочные ранения и контузию получил водитель транспорта. Он самостоятельно обратился в больницу. В настоящий момент белгородец уже дома.

Краснояружский район

По два артиллерийских снаряда попали в посёлок Прилесье и село Графовка. Три прилёта зафиксировали в посёлке Илёк-Пеньковка. Пострадавших и разрушений нет.

Шебекинский округ

Девять миномётных снарядов упало в селе Новая Таволжанка, пять — в селе Вознесеновка, три — в МАПП «Шебекино». Обошлось без последствий.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что 24 сентября на окраине посёлка Горьковский в Грайворонском округе на взрывчатке подорвался комбайн. Однако в статистике от губернатора нет информации о подобном происшествии.

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