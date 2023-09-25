Пострадал белгородец, есть повреждения в доме: что известно о последствиях обстрелов

Четыре артиллерийских снаряда ВСУ выпустили по селу Наумовка. Ещё два БПЛА заметили в сёлах Ближнее и Стрелецкое. Система ПВО сбила оба дрона. Обошлось без жертв. Во втором населённом пункте в частном доме повреждена кровля.