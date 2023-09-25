Пострадал белгородец, есть повреждения в доме: что известно о последствиях обстрелов

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
За прошедшие сутки, 24 сентября, под обстрел попали пять муниципалитетов Белгородской области. ВСУ атаковали регион более 30 раз. Есть один пострадавший, повреждена кровля в частном доме.
Четыре артиллерийских снаряда ВСУ выпустили по селу Наумовка. Ещё два БПЛА заметили в сёлах Ближнее и Стрелецкое. Система ПВО сбила оба дрона. Обошлось без жертв. Во втором населённом пункте в частном доме повреждена кровля.
Два прилёта зафиксировали в селе Долгое. Пострадавших и разрушений нет.
В селе Новое с украинского дрона сбросили осколочный боеприпас, который попал в проезжавший КамАЗ. В результате падения осколочные ранения и контузию получил водитель транспорта. Он самостоятельно обратился в больницу. В настоящий момент белгородец уже дома.
По два артиллерийских снаряда попали в посёлок Прилесье и село Графовка. Три прилёта зафиксировали в посёлке Илёк-Пеньковка. Пострадавших и разрушений нет.
Девять миномётных снарядов упало в селе Новая Таволжанка, пять — в селе Вознесеновка, три — в МАПП «Шебекино». Обошлось без последствий.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что 24 сентября на окраине посёлка Горьковский в Грайворонском округе на взрывчатке подорвался комбайн. Однако в статистике от губернатора нет информации о подобном происшествии.