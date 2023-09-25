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Published Сегодня, 08:48

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Обстрел

Снаряд попал в частный дом в Белгородской области, повреждены ещё пять

25 сентября 2023, 08:48
Фото: 1MI
Обстрел

Шесть домов и ЛЭП пострадали от обстрела белгородской Новой Таволжанки

Помимо разрушений в домах, под отключение попали абоненты двух сёл. Пострадавщих среди мирных жителей нет. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

ВСУ 25 сентября обстреляли Новую Таволжанку в Шебекинском горокруге. Снаряд попал в частный дом. Различные повреждения от обстрела есть ещё в пяти домах.

Помимо этого, нарушена работа линии электроснабжения. В итоге под отключение попали абоненты двух сёл — Новой Таволжанки и (частично) Архангельского.

Пострадавших среди мирных жителей нет.

На месте происшествия работают аварийные и оперативные службы. К устранению последствий обстрела обещают приступить в ближайшее время.

Напомним, что под обстрел утром попал и валуйский посёлок Уразово. Пострадали две женщины: у одной из них — контузия, второй осколками стекла рассекло бровь. Помимо этого, есть разрушения.

Кром того, утром 25 сентября система ПВО сработала в Грайворонском горокруге. Сбит беспилотник самолётного типа.

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#Белгородская область#Происшествия#Новая таволжанка#Дома#Инна Рогова#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ
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