Снаряд попал в частный дом в Белгородской области, повреждены ещё пять

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
ВСУ 25 сентября обстреляли Новую Таволжанку в Шебекинском горокруге. Снаряд попал в частный дом. Различные повреждения от обстрела есть ещё в пяти домах.
Помимо этого, нарушена работа линии электроснабжения. В итоге под отключение попали абоненты двух сёл — Новой Таволжанки и (частично) Архангельского.
Пострадавших среди мирных жителей нет.
На месте происшествия работают аварийные и оперативные службы. К устранению последствий обстрела обещают приступить в ближайшее время.
Напомним, что под обстрел утром попал и валуйский посёлок Уразово. Пострадали две женщины: у одной из них — контузия, второй осколками стекла рассекло бровь. Помимо этого, есть разрушения.
Кром того, утром 25 сентября система ПВО сработала в Грайворонском горокруге. Сбит беспилотник самолётного типа.