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Published Сегодня, 14:24

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Обстрел

Летняя кухня разрушена, дом пострадал: ВСУ второй раз атаковали белгородское Уразово

25 сентября 2023, 14:24
Фото: 1MI
Обстрел

ВСУ второй раз за день обстреляли белгородский посёлок Уразово

Никто из мирных жителей не пострадал, но зафиксированы разрушения. Из-за прилёта в одном домовладении разрушило летнюю кухню. На втором участке повреждения получила хозпостройка, в доме выбило окна, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

ВСУ второй раз за день обстреляли посёлок Уразово в Валуйском горокруге. Никто не пострадал, но повреждения зафиксировали на территории двух частных домовладений.

На одном участке разрушена летняя кухня. На втором пострадала хозяйственная постройка. Также повреждения получил и сам дом.

«В одном частном домовладении от прилёта снаряда разрушена летняя кухня, во втором — снарядом повреждена хозпостройка и выбиты окна в доме», — написал губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Кроме того, повреждены линии электро- и газоснабжения. На месте происшествия находятся оперативные и аварийные службы.

Напомним, посёлок попал под обстрел сегодня утром. В результате происшествия пострадали две местные жительницы. У одной из них — лёгкая контузия, у другой — рассечение брови от осколков стекла. Госпитализация им не потребовалась.

Две женщины пострадали при обстреле Уразово в Белгородской области
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#Белгородская область#Происшествия#Уразово#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Обстрел#Валуйский горокруг#Приграничье#Разрушения#Обстрел ВСУ
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