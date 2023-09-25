Летняя кухня разрушена, дом пострадал: ВСУ второй раз атаковали белгородское Уразово

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
ВСУ второй раз за день обстреляли посёлок Уразово в Валуйском горокруге. Никто не пострадал, но повреждения зафиксировали на территории двух частных домовладений.
На одном участке разрушена летняя кухня. На втором пострадала хозяйственная постройка. Также повреждения получил и сам дом.
«В одном частном домовладении от прилёта снаряда разрушена летняя кухня, во втором — снарядом повреждена хозпостройка и выбиты окна в доме», — написал губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Кроме того, повреждены линии электро- и газоснабжения. На месте происшествия находятся оперативные и аварийные службы.
Напомним, посёлок попал под обстрел сегодня утром. В результате происшествия пострадали две местные жительницы. У одной из них — лёгкая контузия, у другой — рассечение брови от осколков стекла. Госпитализация им не потребовалась.