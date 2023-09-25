Ехавшую в авто женщину контузило из-за обстрела в белгородском Шебекино

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
ВСУ обстреляли Шебекино. Один из снарядов прилетел на дорогу — в результате взрывной волной выбило стёкла в проезжавшей машине. Пострадала женщина — пассажирка авто. У неё лёгкая контузия. От госпитализации пострадавшая отказалась.
Повреждения от обстрела получили четыре автомобиля, а также восемь частных домов. Помимо этого, задело линию электропередачи.
На месте происшествия проводится подомовой обход. Работают аварийные и оперативные службы.
С утра понедельника, 25 сентября, ВСУ наносят массированные атаки по Белгородской области. В Грайворонском горокруге сбили беспилотник. В шебекинском Муроме дрон-камикадзе пытался атаковать инфраструктурный объект связи.
В валуйском Уразово от обстрела пострадали две женщины. Разрушена хозпостройка, есть повреждения в доме
От обстрела в Новой Таволжанке пострадали шесть домов и ЛЭП.