Ехавшую в авто женщину контузило из-за обстрела в белгородском Шебекино

ВСУ обстреляли Шебекино. Один из снарядов прилетел на дорогу — в результате взрывной волной выбило стёкла в проезжавшей машине. Пострадала женщина — пассажирка авто. У неё лёгкая контузия. От госпитализации пострадавшая отказалась.