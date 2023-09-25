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Гладков сообщил о последствиях обстрела белгородского Шебекино

Ехавшую в авто женщину контузило из-за обстрела в белгородском Шебекино

25 сентября 2023, 10:21
Фото: 1MI

Гладков сообщил о последствиях обстрела белгородского Шебекино

Снаряд упал на дорогу — взрывной волной выбило стёкла в проезжавшем авто. Пострадала пассажирка машины. Помимо этого, есть повреждения в восьми домах и четырёх единицах транспорта. О последствиях сообщил глава региона.
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Обстрел

ВСУ обстреляли Шебекино. Один из снарядов прилетел на дорогу — в результате взрывной волной выбило стёкла в проезжавшей машине. Пострадала женщина — пассажирка авто. У неё лёгкая контузия. От госпитализации пострадавшая отказалась.

Повреждения от обстрела получили четыре автомобиля, а также восемь частных домов. Помимо этого, задело линию электропередачи.

На месте происшествия проводится подомовой обход. Работают аварийные и оперативные службы.

С утра понедельника, 25 сентября, ВСУ наносят массированные атаки по Белгородской области. В Грайворонском горокруге сбили беспилотник. В шебекинском Муроме дрон-камикадзе пытался атаковать инфраструктурный объект связи.

В валуйском Уразово от обстрела пострадали две женщины. Разрушена хозпостройка, есть повреждения в доме

От обстрела в Новой Таволжанке пострадали шесть домов и ЛЭП.

Пострадал белгородец, есть повреждения в доме: что известно о последствиях обстрелов
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