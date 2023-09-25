Обвиняемого в поджоге буквы Z в Белгороде арестовали на два месяца

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
В Свердловском районном суде прошло заседание по избранию меры пресечения для обвиняемого в вандализме мужчины, который 18 сентября поджёг инсталляцию в виде буквы Z на проспекте Ватутина в Белгороде.
Его адвокат настаивала, что на её подзащитного оказывается давление, поэтому арестовывать его не стоит. У представителя прокуратуры было другое мнение. В том числе она сообщила, что будут и другие «удивительные» доказательства, подтверждающие вину мужчины по статье 214.2 Уголовного кодекса.
В итоге суд принял решение об аресте обвиняемого на один месяц и 29 дней.