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обвиняемого в поджёге буквы Z в Белгороде арестовали на два месяца

Обвиняемого в поджоге буквы Z в Белгороде арестовали на два месяца

25 сентября 2023, 11:22
Фото: Bel.ru
обвиняемого в поджёге буквы Z в Белгороде арестовали на два месяца
Суд вынес решение об аресте уроженца Калининградской области на один месяц и 29 дней за поджёг инсталляции в поддержку СВО.
Сюжет
Суд

В Свердловском районном суде прошло заседание по избранию меры пресечения для обвиняемого в вандализме мужчины, который 18 сентября поджёг инсталляцию в виде буквы Z на проспекте Ватутина в Белгороде.

Его адвокат настаивала, что на её подзащитного оказывается давление, поэтому арестовывать его не стоит. У представителя прокуратуры было другое мнение. В том числе она сообщила, что будут и другие «удивительные» доказательства, подтверждающие вину мужчины по статье 214.2 Уголовного кодекса.

В итоге суд принял решение об аресте обвиняемого на один месяц и 29 дней.

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