Неспокойный день продолжается: белгородцы сообщают о взрывах над городом

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Жители Белгорода в Сети сообщают о том, что вновь слышали взрывы. По словам очевидцев, громко над областным центром было после полудня.
После этого появились фото следов в небе. Белгородцы связывают их с последствиями грохота.
С утра понедельника в регионе неспокойно. ВСУ атаковали приграничные Грайворонский, Валуйский, Шебекинский горокруга. Работала система ПВО, с помощью дрона-камикадзе пытались нарушить работу инфраструктурного объекта связи, есть разрушения домов и повреждения в автомобилях.
С утра от обстрелов уже пострадали три человека. Одна женщина получила ранения при атаке на валуйский посёлок Уразово. Ещё одну — в этом же населённом пункте — контузило. Третья женщина пострадала при обстреле Шебекино. У неё лёгкая контузия.