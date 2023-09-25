Неспокойный день продолжается: белгородцы сообщают о взрывах над городом

С утра от обстрелов уже пострадали три человека. Одна женщина получила ранения при атаке на валуйский посёлок Уразово. Ещё одну — в этом же населённом пункте — контузило. Третья женщина пострадала при обстреле Шебекино. У неё лёгкая контузия.