Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:39

Published Сегодня, 10:39

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

Следы в небе после взрывов над Белгородом

Неспокойный день продолжается: белгородцы сообщают о взрывах над городом

25 сентября 2023, 10:39
Фото: Telegram-канал "Белгород № 1"
Следы в небе после взрывов над Белгородом

Белгородцы делятся фото следов в небе после взрывов над городом

Горожане в Сети сообщили, что после полудня над Белгородом вновь было неспокойно. После громких звуков в небе появились следы, утверждают очевидцы.

Жители Белгорода в Сети сообщают о том, что вновь слышали взрывы. По словам очевидцев, громко над областным центром было после полудня.

После этого появились фото следов в небе. Белгородцы связывают их с последствиями грохота.

С утра понедельника в регионе неспокойно. ВСУ атаковали приграничные Грайворонский, Валуйский, Шебекинский горокруга. Работала система ПВО, с помощью дрона-камикадзе пытались нарушить работу инфраструктурного объекта связи, есть разрушения домов и повреждения в автомобилях.

С утра от обстрелов уже пострадали три человека. Одна женщина получила ранения при атаке на валуйский посёлок Уразово. Ещё одну — в этом же населённом пункте — контузило. Третья женщина пострадала при обстреле Шебекино. У неё лёгкая контузия.

Следы в небе после взрывов над Белгородом Следы в небе после взрывов над Белгородом
Следы в небе после взрывов над Белгородом Следы в небе после взрывов над Белгородом
Следы в небе после взрывов над Белгородом
Фото: Telegram-канал Жесть Белгород"
Громко! Белгородские власти прокомментировали звуки взрывов в небе
Узнать подробнее
Читайте также:
Число пострадавших при взрыве в белгородском Шебекино увеличилось до семиСтала известна причина вечернего взрыва в небе над БелгородомНад Белгородом раздался взрыв
#Белгородская область#Новости Белгорода#Взрыв#Инна Рогова#Белгород#Следы в небе#В Белгороде громко
Подпишитесь
Гладков назвал причину громких звуков в Белгородской области
Сегодня, 11:02
Евросоюз снял санкции с погибшего в СВО белгородца
Сегодня, 07:27
Две женщины пострадали при обстреле Уразово в Белгородской области
Сегодня, 07:52
Обвиняемому в поджоге инсталляции в виде буквы Z в Белгороде избирают меру пресечения
Сегодня, 09:51
Ехавшую в авто женщину контузило из-за обстрела в белгородском Шебекино
Сегодня, 10:21
Белгородские чиновники лишатся премии и отпуска без прививки от гриппа
Сегодня, 06:54