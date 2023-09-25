Последствия обстрела белгородского Шебекино попали на фото очевидцев

Час назад губернатор Вячеслав Гладков сообщил о последствиях обстрела города. Один из снарядов прилетел на дорогу. Из-за этого в ехавшей машине выбило стёкла. В результате происшествия пострадала пассажирка автомобиля. Женщина получила лёгкую контузию. Она отказалась от госпитализации.