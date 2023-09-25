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Published Сегодня, 11:33

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Обстрел

Последствия обстрела белгородского Шебекино попали на фото очевидцев

25 сентября 2023, 11:33
Фото: 1MI
Обстрел

В Сети опубликовали фото последствий обстрела Шебекино в Белгородской области

В результате атаки ВСУ пострадала женщина. Повреждения получили автомобили и дома. Фотографии с места происшествия появились в Сети.
Сюжет
Обстрел

Город Шебекино в Белгородской области в очередной раз подвергся обстрелу ВСУ. В результате атаки есть пострадавший и разрушения. Фотографии с места событий опубликовали в Сети.

Час назад губернатор Вячеслав Гладков сообщил о последствиях обстрела города. Один из снарядов прилетел на дорогу. Из-за этого в ехавшей машине выбило стёкла. В результате происшествия пострадала пассажирка автомобиля. Женщина получила лёгкую контузию. Она отказалась от госпитализации.

Также глава региона рассказал о разрушениях. Повреждения получили четыре машины и восемь частных домов. Кроме того, повредило линию электропередачи. На месте происшествия работали аварийные и оперативные службы.

Тем временем белгородцы услышали громкие звуки. Над Белгородским районом сработала система ПВО. Противовоздушная оборона сбила два беспилотника самолётного типа.

Последствия обстрела ШебекиноПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела ШебекиноПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела ШебекиноПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела ШебекиноПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела ШебекиноПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела ШебекиноПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела ШебекиноПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела ШебекиноПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела Шебекино
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино»
Ехавшую в авто женщину контузило из-за обстрела в белгородском Шебекино
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