Последствия обстрела белгородского Шебекино попали на фото очевидцев

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Город Шебекино в Белгородской области в очередной раз подвергся обстрелу ВСУ. В результате атаки есть пострадавший и разрушения. Фотографии с места событий опубликовали в Сети.
Час назад губернатор Вячеслав Гладков сообщил о последствиях обстрела города. Один из снарядов прилетел на дорогу. Из-за этого в ехавшей машине выбило стёкла. В результате происшествия пострадала пассажирка автомобиля. Женщина получила лёгкую контузию. Она отказалась от госпитализации.
Также глава региона рассказал о разрушениях. Повреждения получили четыре машины и восемь частных домов. Кроме того, повредило линию электропередачи. На месте происшествия работали аварийные и оперативные службы.
Тем временем белгородцы услышали громкие звуки. Над Белгородским районом сработала система ПВО. Противовоздушная оборона сбила два беспилотника самолётного типа.