Дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект в Белгородской области

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
25 сентября ВСУ атаковали Муром в Шебекинском горокруге с помощью дрона-камикадзе. Целью был инфраструктурный объект связи.
По информации губернатора, обошлось без пострадавших среди мирных жителей. На место происшествия выехали оперативные службы.
Это далеко не первая атака ВСУ на Белгородскую область за сегодняшний день. Ранее система ПВО сработала в Грайворонском горокруге — сбит беспилотник самолётного типа.
Затем под обстрел попал валуйский посёлок Уразово. Пострадали две женщины, разрушена хозпостройка, есть повреждения в частном доме.
Под обстрелом была и Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. Один снаряд попал в частный дом, от обстрелов пострадали ещё пять.