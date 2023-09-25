Стало известно о новой атаке ВСУ на Белгородскую область

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Днём 25 сентября система ПВО сработала в Шебекинском горокруге. Сбит беспилотник самолётного типа в районе Батрацкой Дачи в Шебекинском горокруге.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений. Информацию о последствиях на земле уточняют.
Как сообщает Минобороны РФ, система ПВО сработала около 14:30.
Ранее два беспилотника самолётного типа сбили в Белгородском районе. Работу ПВО слышали не только местные жители, но и жители Белгорода. Помимо этого, беспилотник сбили в Грайворонском горокруге.
При обстрелах за сегодняшний день пострадали три человека. Двух женщин контузило, третьей рассекло бровь осколками стекла.