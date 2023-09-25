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Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

Беспилотник

Стало известно о новой атаке ВСУ на Белгородскую область

25 сентября 2023, 12:15
Фото: Midjourney
Беспилотник

Над Батрацкой Дачей в Белгородской области сбили беспилотник ВСУ

Система ПВО сработала в Шебекинском горокруге. Информация о последствиях на земле уточняется, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пво

Днём 25 сентября система ПВО сработала в Шебекинском горокруге. Сбит беспилотник самолётного типа в районе Батрацкой Дачи в Шебекинском горокруге.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений. Информацию о последствиях на земле уточняют.

Как сообщает Минобороны РФ, система ПВО сработала около 14:30.

Ранее два беспилотника самолётного типа сбили в Белгородском районе. Работу ПВО слышали не только местные жители, но и жители Белгорода. Помимо этого, беспилотник сбили в Грайворонском горокруге.

При обстрелах за сегодняшний день пострадали три человека. Двух женщин контузило, третьей рассекло бровь осколками стекла.

Под Белгородом сбили беспилотник ВСУ
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#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Пво#Инна Рогова#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Батрацкая Дача
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