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Posted Сегодня, 07:07

Published Сегодня, 07:07

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

Беспилотники

Утро в Белгородской области началось с новой атаки ВСУ

25 сентября 2023, 07:07
Фото: Midjourney
Беспилотники

Украинский беспилотник пытался ударить по Белгородской области

Беспилотник сбили около девяти часов утра. Сработала система ПВО, сообщает Минобороны РФ. Губернатор Вячеслав Гладков уточняет, что произошло это в Грайворонском горокруге.
Сюжет
Пво

Утром в понедельник, 25 сентября, ВСУ вновь попытались атаковать Белгородскую область. Произошло это около 09:00.

Сработала система ПВО. Как сообщили в военном ведомстве, сбит беспилотник самолётного типа.

Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что ПВО сработала в Грайворонском горокруге. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений. Информация уточняется.

Дрон сбили и накануне. 24 сентября система ПВО сработала в Белгородском районе. Беспилотник сбили на подлёте к Белгороду. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.

Помимо этого, в Волоконовском районе накануне с дрона сбросили взрывное устройство на проезжавший автомобиль. Пострадал водитель КамАЗа — у него были лёгкая контузия и осколочные ранения.

Уже утром 25 сентября стало известно, что на взрывчатке в Грайворонском горокруге подорвался комбайн. Однако официального подтверждения этой информации не было.

Baza: комбайн подорвался на взрывчатке в Белгородской области
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#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Пво#Инна Рогова#Белгород#Минобороны#СВО#Работа ПВО
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