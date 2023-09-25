Утро в Белгородской области началось с новой атаки ВСУ

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
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Updated Сегодня, 07:10
Утром в понедельник, 25 сентября, ВСУ вновь попытались атаковать Белгородскую область. Произошло это около 09:00.
Сработала система ПВО. Как сообщили в военном ведомстве, сбит беспилотник самолётного типа.
Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что ПВО сработала в Грайворонском горокруге. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений. Информация уточняется.
Дрон сбили и накануне. 24 сентября система ПВО сработала в Белгородском районе. Беспилотник сбили на подлёте к Белгороду. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.
Помимо этого, в Волоконовском районе накануне с дрона сбросили взрывное устройство на проезжавший автомобиль. Пострадал водитель КамАЗа — у него были лёгкая контузия и осколочные ранения.
Уже утром 25 сентября стало известно, что на взрывчатке в Грайворонском горокруге подорвался комбайн. Однако официального подтверждения этой информации не было.