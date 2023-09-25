Снаряд ВСУ попал в недавно восстановленный дом в белгородском приграничье

Однако сегодня досталось и Шебекино. Один из снарядов прилетел прямо на дорогу. В это время по ней ехал автомобиль. Взрывной волной выбило стёкла. В результате происшествия есть пострадавшая — это пассажирка машины. Она получила лёгкую контузию, но от госпитализации отказалась.