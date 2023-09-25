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последствия обстрела Новой Таволжанки

Снаряд ВСУ попал в недавно восстановленный дом в белгородском приграничье

25 сентября 2023, 13:40
Фото: Telegram-канал «ВЕСТИ. Белгород»
последствия обстрела Новой Таволжанки
25 сентября ВСУ атаковали несколько населённых пунктов Белгородской области. Под обстрелом в том числе была Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. Один из снарядов прилетел в дом, который недавно восстановили. Репортаж с места событий публикует ГТРК «Белгород».
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Обстрел

25 сентября под обстрелы ВСУ попали сразу несколько населённых пунктов в приграничье Белгородской области. В их числе — Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге.

Село оказалось под артиллерийским огнём. Снаряды попали в жилой сектор, однако жители и строители не пострадали. Как сообщается, один из снарядов противника угодил в дом, который только недавно восстановили. Фасад дома посекло осколками, выбило окна. Повреждения получили ещё пять домов.

последствия обстрела Новой Таволжанки
Видео: Telegram-канал «ВЕСТИ. Белгород»
последствия обстрела Новой Таволжанки
Видео: Telegram-канал «ВЕСТИ. Белгород»

Однако сегодня досталось и Шебекино. Один из снарядов прилетел прямо на дорогу. В это время по ней ехал автомобиль. Взрывной волной выбило стёкла. В результате происшествия есть пострадавшая — это пассажирка машины. Она получила лёгкую контузию, но от госпитализации отказалась.

Утром в результате обстрела пострадали две женщины. Происшествие случилось в Уразово Валуйского горокруга. У одной из пострадавших — лёгкая контузия, у другой — рассечение брови от осколков стекла. Госпитализация им не понадобилась, так что помощь местным жительницам оказали на месте.

Последствия обстрела белгородского Шебекино попали на фото очевидцев
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