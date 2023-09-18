Неизвестные подожгли конструкцию «Z» в Белгороде

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Вечером 17 сентября неизвестный поджёг конструкцию «Z» рядом с отелем «Амакс» на Харьковской горе. Telegram-канал «Блэтгород» опубликовал видео, на котором видно мужчину, который стоял рядом с горевшей буквой.
Очевидцы сообщили, что мужчина, разговаривающий по телефону, подошёл уже после того, как буква загорелась. Кто виновен в поджоге, пока не известно.
Утром 18 сентября мэр Белгорода Валентин Демидов прокомментировал произошедшее. Он сообщил, что поджог произошёл в 00:29 по проспекту Ватутина. Камеры видеонаблюдения записали момент происшествия, записи уже изучают в правоохранительных органах.
Кроме того, мэр отметил, что камеры также зафиксировали всех тех белгородцев, которые останавливались и пытались помочь. Один мужчина самостоятельно начал тушить возгорание огнетушителем. Демидов поблагодарил всех за участие.
Известно, что конструкция пострадала не сильно, поэтому уже в ближайшее время её планируют привести в надлежащий вид.