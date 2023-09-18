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Published Сегодня, 06:29

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Updated Сегодня, 06:31

Подожжённая конструкция

Неизвестные подожгли конструкцию «Z» в Белгороде

18 сентября 2023, 06:29
Фото: Telegram-канал «Блэтгород»
Подожжённая конструкция
В соцсетях появилась видеозапись с подожжённой конструкцией, размещённой на Харгоре. Произошедшее прокомментировал мэр города.

Вечером 17 сентября неизвестный поджёг конструкцию «Z» рядом с отелем «Амакс» на Харьковской горе. Telegram-канал «Блэтгород» опубликовал видео, на котором видно мужчину, который стоял рядом с горевшей буквой.

Очевидцы сообщили, что мужчина, разговаривающий по телефону, подошёл уже после того, как буква загорелась. Кто виновен в поджоге, пока не известно.

Утром 18 сентября мэр Белгорода Валентин Демидов прокомментировал произошедшее. Он сообщил, что поджог произошёл в 00:29 по проспекту Ватутина. Камеры видеонаблюдения записали момент происшествия, записи уже изучают в правоохранительных органах.

Кроме того, мэр отметил, что камеры также зафиксировали всех тех белгородцев, которые останавливались и пытались помочь. Один мужчина самостоятельно начал тушить возгорание огнетушителем. Демидов поблагодарил всех за участие.

Известно, что конструкция пострадала не сильно, поэтому уже в ближайшее время её планируют привести в надлежащий вид.

Подожжённая конструкция
Видео: Telegram-канал «Блэтгород»
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#Видео#Происшествия#Возгорание#Поджог#Новости Белгорода#Белгород#Буквы Z и V#Буква#Валентин Демидов#Александра Склярова
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