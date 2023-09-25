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Published Сегодня, 07:52

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Последствия обстрела

Две женщины пострадали при обстреле Уразово в Белгородской области

25 сентября 2023, 07:52
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Последствия обстрела
Госпитализация пострадавшим не потребовалась, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Разрушена хозпостройка, повреждения есть в частном доме.
Сюжет
Обстрел

25 сентября под обстрел ВСУ попал посёлок Уразово в Валуйском горокруге. Есть разрушения и пострадавшие.

Пострадали две женщины. У одной из них — лёгкая контузия, у другой — рассечение брови от осколков стекла. Госпитализация женщинам не потребовалась, им оказали медпомощь на месте.

Помимо этого, разрушена хозпостройка в результате прямого попадания снаряда. Пострадал и частный дом: в нём повреждены окна, крыша и забор.

На месте происшествия работают аварийные и оперативные службы.

Это не первое происшествие за сегодняшнее утро. В Грайворонском горокруге сбили беспилотник самолётного типа. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.

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