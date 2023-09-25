Две женщины пострадали при обстреле Уразово в Белгородской области

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
25 сентября под обстрел ВСУ попал посёлок Уразово в Валуйском горокруге. Есть разрушения и пострадавшие.
Пострадали две женщины. У одной из них — лёгкая контузия, у другой — рассечение брови от осколков стекла. Госпитализация женщинам не потребовалась, им оказали медпомощь на месте.
Помимо этого, разрушена хозпостройка в результате прямого попадания снаряда. Пострадал и частный дом: в нём повреждены окна, крыша и забор.
На месте происшествия работают аварийные и оперативные службы.
Это не первое происшествие за сегодняшнее утро. В Грайворонском горокруге сбили беспилотник самолётного типа. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.