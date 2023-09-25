Белгородские чиновники лишатся премии и отпуска без прививки от гриппа

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 06:56
Updated Сегодня, 06:56
Замгубернатора Дмитрий Гладский отметил, что в регионе наблюдается сезонное повышение заболеваемости. Привести это может к нежелательным последствиям.
Это создаёт риски невыхода на работу руководителей из-за возможной потенциальной заболеваемости. А это может привести к дестабилизации работы органов власти области. Что категорически недопустимо, особенно с учётом той специфики на территории региона, предполагающей постоянную мобилизацию органов власти.
Дмитрий Гладский
Одно из возможных решений проблемы — вакцинация органов власти. Но на данный момент ситуация по данному направлению «оставляет желать лучшего».
Губернатор дал ряд поручений: всем руководителям органов власти и подведомственных учреждений обеспечить стопроцентную вакцинацию. Срок — до 6 октября.
Исключение составляют только сотрудники, имеющие противопоказания. Соответствующая справка врача должна быть завизирована Андреем Александровичем Иконниковым (министром здравоохранения, прим. Бел.Ру). Иные самоотводы не принимаются по определению.
Дмитрий Гладский
До обеспечения стопроцентной вакцинации руководителям подведомственных учреждений и органов исполнительной власти отменяются выплаты премий, отпуска и поездки в командировку. Экстренные поездки будут согласовываться с Гладским.
Отчёты о работе должны быть ежедневно предоставляться руководителю администрации губернатора Елене Долмановой.
Аналогичная работа должна быть проведена во всех муниципалитетах.
Дмитрий Гладский
Ранее в Белгородской области в два раза выросла заболеваемость коронавирусом.