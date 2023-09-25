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Published Сегодня, 06:54

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Updated Сегодня, 06:56

Вакцинация

Белгородские чиновники лишатся премии и отпуска без прививки от гриппа

25 сентября 2023, 06:54
Фото: 1MI
Вакцинация

Чиновники в Белгородской области пройдут обязательную вакцинацию

Замгубернатора Белгородской области Дмитрий Гладский заявил, что отсутствие прививок может привести к повышению заболеваемости и дестабилизации руководящего аппарата. Меры решения возможной проблемы обсудили во время оперсовещания правительства.

Замгубернатора Дмитрий Гладский отметил, что в регионе наблюдается сезонное повышение заболеваемости. Привести это может к нежелательным последствиям.

Это создаёт риски невыхода на работу руководителей из-за возможной потенциальной заболеваемости. А это может привести к дестабилизации работы органов власти области. Что категорически недопустимо, особенно с учётом той специфики на территории региона, предполагающей постоянную мобилизацию органов власти.
Дмитрий Гладский

Одно из возможных решений проблемы — вакцинация органов власти. Но на данный момент ситуация по данному направлению «оставляет желать лучшего».

Губернатор дал ряд поручений: всем руководителям органов власти и подведомственных учреждений обеспечить стопроцентную вакцинацию. Срок — до 6 октября.

Исключение составляют только сотрудники, имеющие противопоказания. Соответствующая справка врача должна быть завизирована Андреем Александровичем Иконниковым (министром здравоохранения, прим. Бел.Ру). Иные самоотводы не принимаются по определению.
Дмитрий Гладский

До обеспечения стопроцентной вакцинации руководителям подведомственных учреждений и органов исполнительной власти отменяются выплаты премий, отпуска и поездки в командировку. Экстренные поездки будут согласовываться с Гладским.

Отчёты о работе должны быть ежедневно предоставляться руководителю администрации губернатора Елене Долмановой.

Аналогичная работа должна быть проведена во всех муниципалитетах.
Дмитрий Гладский

Ранее в Белгородской области в два раза выросла заболеваемость коронавирусом.

32 новых случая за неделю: в Белгороде выросла заболеваемость коронавирусом
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#Белгородская область#Правительство#Вакцинация#Отпуск#Дмитрий Гладский#Администрация губернатора#Артем Черненко#Оперсовещание
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