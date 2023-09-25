Белгородские чиновники лишатся премии и отпуска без прививки от гриппа

Чиновники в Белгородской области пройдут обязательную вакцинацию

Замгубернатора Белгородской области Дмитрий Гладский заявил, что отсутствие прививок может привести к повышению заболеваемости и дестабилизации руководящего аппарата. Меры решения возможной проблемы обсудили во время оперсовещания правительства.

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