Обвиняемому в поджоге инсталляции в виде буквы Z в Белгороде избирают меру пресечения

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
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Меру пресечения избирают для жителя Калининградской области, который поджёг инсталляцию в поддержку СВО на проспекте Ватутина в Белгороде 18 сентября. Сегодня слово дали стороне защиты. Адвокат просит приобщить к делу фотографии, на которых, как она утверждает, запечатлены следы избиения её подзащитного.
Мужчина утверждает, что переехал в Белгород, потому что давно хотел сменить место жительства. А о том, что город находится в приграничье и близко к зоне СВО, якобы не знал.
Корреспондент Бел.Ру находится в зале суда, обо всех подробностях заседания читайте в нашей следующей публикации.