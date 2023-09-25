Обвиняемому в поджоге инсталляции в виде буквы Z в Белгороде избирают меру пресечения

Мужчина утверждает, что переехал в Белгород, потому что давно хотел сменить место жительства. А о том, что город находится в приграничье и близко к зоне СВО, якобы не знал.



Корреспондент Бел.Ру находится в зале суда, обо всех подробностях заседания читайте в нашей следующей публикации.