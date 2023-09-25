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калининградец поджёг букву Z в Белгороде

Обвиняемому в поджоге инсталляции в виде буквы Z в Белгороде избирают меру пресечения

25 сентября 2023, 09:51
Фото: Bel.ru
калининградец поджёг букву Z в Белгороде
В Свердловском районном суде проходит заседание по делу о вандализме.

Меру пресечения избирают для жителя Калининградской области, который поджёг инсталляцию в поддержку СВО на проспекте Ватутина в Белгороде 18 сентября. Сегодня слово дали стороне защиты. Адвокат просит приобщить к делу фотографии, на которых, как она утверждает, запечатлены следы избиения её подзащитного.

Мужчина утверждает, что переехал в Белгород, потому что давно хотел сменить место жительства. А о том, что город находится в приграничье и близко к зоне СВО, якобы не знал.

Корреспондент Бел.Ру находится в зале суда, обо всех подробностях заседания читайте в нашей следующей публикации.

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