Пока Гладков сообщал Путину о сложной обстановке, пострадали ещё три белгородца

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Ночью ВСУ атаковали Шебекино, из-за чего минно-взрывную травму, баротравму и осколочные ранения ног получила местная жительница. Также в городе повреждены коммерческий объект и авто.
Утром украинский беспилотник скинул на частный дом в Ясных Зорях взрывное устройство. В домовладении выбило окна, повредило близстоящий автомобиль. Также разрушения зафиксировали в частном доме в Весёлой Лопани.
Уже днём новая атака пришлась на Шебекино: мужчину с осколочным ранением ноги госпитализировали. Разрушения выявили в семи частных домах, трёх машинах и гараже.
Чуть позже неспокойно было и в Белгороде: в областном центре несколько раз объявляли ракетную опасность, слышались взрывы. По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, над городом сбили несколько воздушных целей и беспилотников.
После падения обломков повреждения зафиксировали в четырёх машинах и на одном предприятии. Предварительно, никто не пострадал.
Ещё один мужчина лишился кисти руки. Известно, что 64-летний житель посёлка Октябрьский Белгородского района нашёл в лесу боеприпас и решил его разобрать, чтобы сдать на металлолом. Снаряд сдетонировал.
Сегодня днём губернаторы трёх граничащих с Украиной регионов — Курской, Брянской и Белгородской областей — зачитали президенту РФ Владимиру Путину доклады о текущей обстановке.
Так, Вячеслав Гладков сообщил, что только за последнюю неделю при обстрелах пострадали 19 мирных жителей региона, выявили различные разрушения. Из-за непрекращающихся атак строители не могут приступить к восстановлению жилья в Белгородском районе и Шебекинском округе. Поэтому власти будут выбирать оптимальный механизм восстановления, чтобы не рисковать жизнями строителей, но и успеть отремонтировать жильё к осени.
Кроме того, на сегодняшний день закрытыми остаются 35 населённых пунктов. В ПВР проживают 3 тысячи человек, ещё 6,7 тысячи детей отправили за пределы региона.
В федеральном правительстве продумают финансирование отрядов самообороны в приграничных регионах, а также организацию мобильных котельных, учебного процесса для детей, прокладку оптоволокна в приграничье и выплаты в размере 300 миллионов рублей на поддержку малого и среднего бизнеса.
В настоящий момент ущерб от атак ВСУ для белгородских аграриев составляет 3 млрд рублей. Сфера предпринимательства же получила ущерб в размере 1 млрд рублей.
Суд не удовлетворил апелляцию бывшего главы Белгородского района Анатолия Попкова. Его обвинили во взяточничестве в особо крупном размере и в марте 2024 года назначили 12 лет лишения свободы строгого режима.
Это уже вторая попытка Попкова обжаловать свой приговор. В первый раз суд жалобу отклонил.