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Пока Гладков сообщал Путину о сложной обстановке, пострадали ещё три белгородца

Пока Гладков сообщал Путину о сложной обстановке, пострадали ещё три белгородца

22 августа 2024, 15:30
Фото: 1MI
Сегодня, 22 августа, белгородцы обсуждали новый неспокойный день, отчёт Гладкова перед президентом РФ и оставленный без изменений приговор экс-главе Белгородского района Попкову. Подробнее о новостях четверга — в итогах дня.

Новый неспокойный день в Белгородской области

Ночью ВСУ атаковали Шебекино, из-за чего минно-взрывную травму, баротравму и осколочные ранения ног получила местная жительница. Также в городе повреждены коммерческий объект и авто.

Утром украинский беспилотник скинул на частный дом в Ясных Зорях взрывное устройство. В домовладении выбило окна, повредило близстоящий автомобиль. Также разрушения зафиксировали в частном доме в Весёлой Лопани.

Уже днём новая атака пришлась на Шебекино: мужчину с осколочным ранением ноги госпитализировали. Разрушения выявили в семи частных домах, трёх машинах и гараже.

Чуть позже неспокойно было и в Белгороде: в областном центре несколько раз объявляли ракетную опасность, слышались взрывы. По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, над городом сбили несколько воздушных целей и беспилотников.

После падения обломков повреждения зафиксировали в четырёх машинах и на одном предприятии. Предварительно, никто не пострадал.

Ещё один мужчина лишился кисти руки. Известно, что 64-летний житель посёлка Октябрьский Белгородского района нашёл в лесу боеприпас и решил его разобрать, чтобы сдать на металлолом. Снаряд сдетонировал.

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Что важного обсудили Путин и Гладков?

Сегодня днём губернаторы трёх граничащих с Украиной регионов — Курской, Брянской и Белгородской областей — зачитали президенту РФ Владимиру Путину доклады о текущей обстановке.

Так, Вячеслав Гладков сообщил, что только за последнюю неделю при обстрелах пострадали 19 мирных жителей региона, выявили различные разрушения. Из-за непрекращающихся атак строители не могут приступить к восстановлению жилья в Белгородском районе и Шебекинском округе. Поэтому власти будут выбирать оптимальный механизм восстановления, чтобы не рисковать жизнями строителей, но и успеть отремонтировать жильё к осени.

Кроме того, на сегодняшний день закрытыми остаются 35 населённых пунктов. В ПВР проживают 3 тысячи человек, ещё 6,7 тысячи детей отправили за пределы региона.

В федеральном правительстве продумают финансирование отрядов самообороны в приграничных регионах, а также организацию мобильных котельных, учебного процесса для детей, прокладку оптоволокна в приграничье и выплаты в размере 300 миллионов рублей на поддержку малого и среднего бизнеса.

В настоящий момент ущерб от атак ВСУ для белгородских аграриев составляет 3 млрд рублей. Сфера предпринимательства же получила ущерб в размере 1 млрд рублей.

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Попытка обжаловать приговор не удалась

Суд не удовлетворил апелляцию бывшего главы Белгородского района Анатолия Попкова. Его обвинили во взяточничестве в особо крупном размере и в марте 2024 года назначили 12 лет лишения свободы строгого режима.

Это уже вторая попытка Попкова обжаловать свой приговор. В первый раз суд жалобу отклонил.

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