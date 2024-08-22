Пока Гладков сообщал Путину о сложной обстановке, пострадали ещё три белгородца

Так, Вячеслав Гладков сообщил, что только за последнюю неделю при обстрелах пострадали 19 мирных жителей региона, выявили различные разрушения. Из-за непрекращающихся атак строители не могут приступить к восстановлению жилья в Белгородском районе и Шебекинском округе. Поэтому власти будут выбирать оптимальный механизм восстановления, чтобы не рисковать жизнями строителей, но и успеть отремонтировать жильё к осени.