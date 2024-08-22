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Обломки, найденные после взрывов в Белгороде

В Белгороде прогремели взрывы: что известно о последствиях?

22 августа 2024, 11:00
Фото: «Белгород № 1»
Обломки, найденные после взрывов в Белгороде

В Белгороде и Белгородском районе сработала ПВО

Сбито несколько воздушных целей и беспилотников. Обошлось без пострадавших среди мирных жителей, но есть последствия на земле.
Сюжет
Пво

Днём 22 августа в Белгороде и Белгородском районе было громко. Несколько раз объявляли ракетную опасность, действовала опасность атаки БПЛА. Взрывы в столице региона звучали несколько раз — с небольшим перерывом.

ПВО сбила несколько воздушных целей и беспилотников, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. Есть последствия на земле.

После падения обломков двух беспилотников в Белгороде повреждены четыре машины и стена одного из предприятий. Информация о последствиях уточняется.

По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет.

Также ранее стало известно о ЧП в Белгородском районе. 64-летний мужчина попытался разобрать найденный в лесу боеприпас, чтобы сдать его на металлом. Произошёл взрыв, пострадавший лишился кисти руки.

В Белгороде снова громко: несколько взрывов прозвучало в небе
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