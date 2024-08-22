В Белгороде прогремели взрывы: что известно о последствиях?

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
Днём 22 августа в Белгороде и Белгородском районе было громко. Несколько раз объявляли ракетную опасность, действовала опасность атаки БПЛА. Взрывы в столице региона звучали несколько раз — с небольшим перерывом.
ПВО сбила несколько воздушных целей и беспилотников, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. Есть последствия на земле.
После падения обломков двух беспилотников в Белгороде повреждены четыре машины и стена одного из предприятий. Информация о последствиях уточняется.
По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет.
Также ранее стало известно о ЧП в Белгородском районе. 64-летний мужчина попытался разобрать найденный в лесу боеприпас, чтобы сдать его на металлом. Произошёл взрыв, пострадавший лишился кисти руки.