bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:33

Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:41

Updated Сегодня, 09:41

Следы в небе после взрывов в Белгороде

В Белгороде снова громко: несколько взрывов прозвучало в небе

22 августа 2024, 09:33
Фото: «Просто Михаил»
Следы в небе после взрывов в Белгороде

Над Белгородом раздались взрывы

Два взрыва прозвучало в городе в районе полудня. Перед этим в регионе объявляли опасность атаки БПЛА.

В Белгороде днём 22 августа было громко. Прозвучало два взрыва. В Сети появились фото, сделанные, как утверждается, после громких звуков. На снимке можно увидеть след, характерный для работы ПВО.

Добавим, что ранее на всей территории Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников. Вероятно, именно БПЛА сбили в столице региона.

Есть ли последствия на земле, не уточняется.

Дополнение: уже после выхода материала в Белгороде объявили ракетную опасность — вновь прозвучало несколько взрывов.

Громко в Белгороде было и в ночь на среду, 21 августа. В районе 01:30 в столице региона прозвучало несколько взрывов. Обошлось без пострадавших среди мирных жителей. Разрушения выявили в частном секторе.

След в небе после взрывов в БелгородеСлед в небе после взрывов в Белгороде
След в небе после взрывов в Белгороде
Фото: «Радар Белгород»
Давно так громко не было: над Белгородом раздались взрывы
Узнать подробнее
Читайте также:
В белгородском оперштабе ответили, почему в Старом Осколе ночью вновь было громкоВ Белгороде снова было громко: что произошло?После недолго затишья в Белгороде вновь громко
#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Взрыв#Белгород#СВО#В Белгороде громко#БПЛА#Дроны
Подпишитесь
Произошёл взрыв: Гладков рассказал о ЧП под Белгородом
Сегодня, 10:26
Будут ли в Белгородской области вводить бесплатный проезд из-за режима ЧС?
Сегодня, 08:01
Суд оставил без изменений приговор бывшему главе Белгородского района Попкову
Сегодня, 10:35
«Тренер по боксу» оказался не жертвой, а нападавшим? Подробности громкой истории
Сегодня, 10:17
Роскошная квартира без хлопот: весенний квартал «Сирень» от застройщика в Белгороде
Вчера, 14:23