В Белгороде снова громко: несколько взрывов прозвучало в небе

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
В Белгороде днём 22 августа было громко. Прозвучало два взрыва. В Сети появились фото, сделанные, как утверждается, после громких звуков. На снимке можно увидеть след, характерный для работы ПВО.
Добавим, что ранее на всей территории Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников. Вероятно, именно БПЛА сбили в столице региона.
Есть ли последствия на земле, не уточняется.
Дополнение: уже после выхода материала в Белгороде объявили ракетную опасность — вновь прозвучало несколько взрывов.
Громко в Белгороде было и в ночь на среду, 21 августа. В районе 01:30 в столице региона прозвучало несколько взрывов. Обошлось без пострадавших среди мирных жителей. Разрушения выявили в частном секторе.