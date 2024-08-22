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Posted Сегодня, 13:47

Published Сегодня, 13:47

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

Вопросы о формате обучения в Белгороде задают не только школьники, но и студенты

Как будут учиться студенты в Белгороде? В одном вузе уже дали предварительный ответ

22 августа 2024, 13:47
Фото: Изображение Midjourney
Вопросы о формате обучения в Белгороде задают не только школьники, но и студенты

Ректор БелГУ ответила на вопрос о формате обучения студентов

Евгения Карловская сообщила, что в 2024-2025 учебном году студенты снова будут учиться в смешанном формате. При этом у них будет выбор, подключаться на пары дистанционно или присутствовать на них очно. Другие университеты Белгорода о своих планах официально не объявляли.

В своём Telegram-канале Евгения Карловская, ректор НИУ «БелГУ», сообщила, что студенты смогут самостоятельно выбрать формат обучения. Университет предоставит возможность учиться как очно, так и дистанционно. Выбор смешанного формата, как сообщила ректор, обусловлен пожеланиями студентов.

«Видим запрос от студентов ряда специальностей, для которых принципиален вопрос практико-ориентированного обучения с лабораторными занятиями в очном формате для отработки важнейших практических навыков. При этом жизнь и здоровье наших студентов и преподавателей для нас всегда были и остаются приоритетом», — написала ректор.

Чтобы перейти на дистанционный формат обучения, студентам необходимо будет подать заявку на составление индивидуального графика обучения. Образовательные программы будут осваиваться с использованием дистанционных и электронных технологий.

Руководство университета будет ориентироваться на рекомендации оперативного штаба и, в случае нормализации обстановки, готовиться к полному возврату к очному формату обучения.

На момент написания материала НИУ «БелГУ» — единственный университет, который определился с форматом обучения в новом году. По крайней мере, другие вузы Белгорода — БГТУ им. Шухова, БУКЭП, БГИИК и Белгородский ЮИ МВД Российской Федерации имени И. Д. Путилина — пока не сообщали об этом на своих страницах в социальных сетях.

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