Как будут учиться студенты в Белгороде? В одном вузе уже дали предварительный ответ

Ректор БелГУ ответила на вопрос о формате обучения студентов

Евгения Карловская сообщила, что в 2024-2025 учебном году студенты снова будут учиться в смешанном формате. При этом у них будет выбор, подключаться на пары дистанционно или присутствовать на них очно. Другие университеты Белгорода о своих планах официально не объявляли.