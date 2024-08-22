Как будут учиться студенты в Белгороде? В одном вузе уже дали предварительный ответ

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
В своём Telegram-канале Евгения Карловская, ректор НИУ «БелГУ», сообщила, что студенты смогут самостоятельно выбрать формат обучения. Университет предоставит возможность учиться как очно, так и дистанционно. Выбор смешанного формата, как сообщила ректор, обусловлен пожеланиями студентов.
«Видим запрос от студентов ряда специальностей, для которых принципиален вопрос практико-ориентированного обучения с лабораторными занятиями в очном формате для отработки важнейших практических навыков. При этом жизнь и здоровье наших студентов и преподавателей для нас всегда были и остаются приоритетом», — написала ректор.
Чтобы перейти на дистанционный формат обучения, студентам необходимо будет подать заявку на составление индивидуального графика обучения. Образовательные программы будут осваиваться с использованием дистанционных и электронных технологий.
Руководство университета будет ориентироваться на рекомендации оперативного штаба и, в случае нормализации обстановки, готовиться к полному возврату к очному формату обучения.
На момент написания материала НИУ «БелГУ» — единственный университет, который определился с форматом обучения в новом году. По крайней мере, другие вузы Белгорода — БГТУ им. Шухова, БУКЭП, БГИИК и Белгородский ЮИ МВД Российской Федерации имени И. Д. Путилина — пока не сообщали об этом на своих страницах в социальных сетях.