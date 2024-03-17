Бывшего главу Белгородского района Попкова признали виновным во взяточничестве

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Updated Сегодня, 10:03
Так, Анатолию Попкову назначили 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима, а также штраф в 62 млн руб. с лишением с правом на восемь лет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.
Такой приговор получился после частичного сложения наказаний по настоящему приговору с приговором предыдущим: ранее Преображенский районный суд Москвы уличил Попкова в трёх эпизодах взяточничества и приговорил чиновника к 11 годам строгого режима. Отметим, что во время следствия у Попкова также нашли незарегистрированное оружие.
Сторона защиты планировала обжаловать приговор. Не вышло.
Анатолий Попков руководил Белгородским районом с декабря 2017 года по октябрь 2019 года. В 2018–2019 годах чиновник получил от представителя местного застройщика ООО «Лимон» 24,3 млн рублей. Взамен за деньги он пообещал дать разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию зданий и сооружений в подконтрольном ему муниципалитете.