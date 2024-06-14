Обрушение подъезда, новые опасности: что случилось в Белгородской области за неделю

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
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Updated Сегодня, 16:11
14 июня, в конце недели, в Шебекино обвалился подъезд дома. По предварительной информации, есть пятеро раненых.
Ряд медиа предполагает, что подъезд МКД обрушился из-за взрыва ракеты «Точка-У».
Работы по поиску пострадавших уже начались. С верхних этажей дома эвакуировали нескольких жителей.
Ситуация в Белгородской области сложная. Гладков заявил в начале доклада: «Будто прожили не год, а десять лет».
В отчёте он представил в том числе статистику обстрелов Шебекинского городского округа за 2023 год. Округ попал под огонь минимум 1580 раз. 50 тысяч жителей были эвакуированы, повреждения получили 5 тысяч квартир. Полностью разрушено было 73 частных дома и два многоквартирных.
В конце 2022 и начале 2023 года в Белгородской области строили засечную черту. На строительство ушло два с половиной месяца. Всего возвели 340 километров оборонительных сооружений.
О других подробностей доклада губернатора читайте в материалах Бел.Ру.
ВСУ разбрасывают в приграничье новые противопехотные мины с сейсмодатчиками.
Обнаружить их можно в десятикилометровой приграничной зоне. Губернатор пообещал, что белгородцев будут дополнительно информировать о том, как они выглядят и работают, чтобы предостеречь от опасности.
10 июня журналист Ярослав Борисов отправился в приграничное Шебекино, чтобы снять материал об утренней трагедии в городе. Трое мирных жителей пострадало — мужчина и две женщины.
Оператора, который подорвался на мине, отвезли на лечение в Москву. Состояние мужчины оценивают как удовлетворительное.
В Октябрьском районном суде начали рассматривать дело о взятке бывшего заместителя губернатора по ЖКХ Константина Полежаева. По данным следствия, он получил два автомобиля — Range Rover за 8 млн рублей и Porsche Panamera за 9 млн рублей.
Прокурор Вера Струкова объяснила, что покупал машины чиновнику директор ООО «СК „Инвестпромэлит“» Александр Вивтюк.
На Porsche Полежаев отправился в Ялту с 13 по 28 апреля 2023 года. А отдыхал он, предположительно, в пятизвёздочном отеле Mriya Resort & SPA 5*, где самый дешёвый номер стоит 31 тысячу рублей в сутки.