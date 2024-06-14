Обрушение подъезда, новые опасности: что случилось в Белгородской области за неделю

В отчёте он представил в том числе статистику обстрелов Шебекинского городского округа за 2023 год. Округ попал под огонь минимум 1580 раз. 50 тысяч жителей были эвакуированы, повреждения получили 5 тысяч квартир. Полностью разрушено было 73 частных дома и два многоквартирных.