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Posted Сегодня, 16:09

Published Сегодня, 16:09

Modified Сегодня, 16:11

Updated Сегодня, 16:11

Обрушение подъезда, новые опасности: что случилось в Белгородской области за неделю

Обрушение подъезда, новые опасности: что случилось в Белгородской области за неделю

14 июня 2024, 16:09
Фото: Изображение Midjourney
В Шебекино обрушился подъезд многоэтажки, там же подорвался на мине оператор канала «Россия-24», начался суд на экс-замгубернатора Полежаевым, новые опасности могут встретить белгородцы в приграничье и Гладков отчитался о работе правительства за 2023 год. Подробности — в итогах недели Бел.Ру.

Подъезд многоквартирного дома в Шебекино обвалился в результате обстрела

14 июня, в конце недели, в Шебекино обвалился подъезд дома. По предварительной информации, есть пятеро раненых.

Ряд медиа предполагает, что подъезд МКД обрушился из-за взрыва ракеты «Точка-У».

Работы по поиску пострадавших уже начались. С верхних этажей дома эвакуировали нескольких жителей.

Подъезд МКД обрушился в результате обстрела белгородского Шебекино, есть раненые
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Вячеслав Гладков отчитался об итогах работы регионального правительства за 2023 год

Ситуация в Белгородской области сложная. Гладков заявил в начале доклада: «Будто прожили не год, а десять лет».

В отчёте он представил в том числе статистику обстрелов Шебекинского городского округа за 2023 год. Округ попал под огонь минимум 1580 раз. 50 тысяч жителей были эвакуированы, повреждения получили 5 тысяч квартир. Полностью разрушено было 73 частных дома и два многоквартирных.

В конце 2022 и начале 2023 года в Белгородской области строили засечную черту. На строительство ушло два с половиной месяца. Всего возвели 340 километров оборонительных сооружений.

О других подробностей доклада губернатора читайте в материалах Бел.Ру.

Гладков: над Белгородом вновь засияют огни первого салюта Победы
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Гладков рассказал о новой опасности в приграничье

ВСУ разбрасывают в приграничье новые противопехотные мины с сейсмодатчиками.

Обнаружить их можно в десятикилометровой приграничной зоне. Губернатор пообещал, что белгородцев будут дополнительно информировать о том, как они выглядят и работают, чтобы предостеречь от опасности.

Гладков предупредил белгородцев о невиданной раньше опасности
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Оператор телеканала «Россия-24» подорвался на мине в Белгородской области

10 июня журналист Ярослав Борисов отправился в приграничное Шебекино, чтобы снять материал об утренней трагедии в городе. Трое мирных жителей пострадало — мужчина и две женщины.

Оператора, который подорвался на мине, отвезли на лечение в Москву. Состояние мужчины оценивают как удовлетворительное.

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Начался суд над замгубернатора Константином Полежаевым

В Октябрьском районном суде начали рассматривать дело о взятке бывшего заместителя губернатора по ЖКХ Константина Полежаева. По данным следствия, он получил два автомобиля — Range Rover за 8 млн рублей и Porsche Panamera за 9 млн рублей.

Прокурор Вера Струкова объяснила, что покупал машины чиновнику директор ООО «СК „Инвестпромэлит“» Александр Вивтюк.

На Porsche Полежаев отправился в Ялту с 13 по 28 апреля 2023 года. А отдыхал он, предположительно, в пятизвёздочном отеле Mriya Resort & SPA 5*, где самый дешёвый номер стоит 31 тысячу рублей в сутки.

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