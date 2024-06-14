Люди кричат под завалами обрушившегося подъезда МКД в Шебекино

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
В Сети появилось видео с места ЧП в Шебекино. На записи RT видно, что на месте в том числе работают участники отрядов самообороны.
Очевидцы рассказали изданию, что из-под завалов слышны крики людей.
Город Шебекино попал под обстрел днём 14 июня. В результате атаки ВСУ обрушился подъезд пятиэтажного дома.
К этому часу известно о пяти пострадавших, троих из них решено госпитализировать. МЧС сообщило, что с верхних этажей пострадавшего дома удалось достать ещё четверых человек. Двоих ранее вытащили из-под завалов.