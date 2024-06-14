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Posted Сегодня, 14:31

Published Сегодня, 14:31

Modified Сегодня, 14:35

Updated Сегодня, 14:35

Обрушившийся подъезд МКД в Шебекино

Люди кричат под завалами обрушившегося подъезда МКД в Шебекино

14 июня 2024, 14:31
Фото: «Осторожно, новости»
Обрушившийся подъезд МКД в Шебекино
Кадры с места разбора завалов публикует RT. Ранее стало известно о пяти пострадавших. Официальной информации о погибших не было.
Сюжет
Обстрел

В Сети появилось видео с места ЧП в Шебекино. На записи RT видно, что на месте в том числе работают участники отрядов самообороны.

Очевидцы рассказали изданию, что из-под завалов слышны крики людей.

Город Шебекино попал под обстрел днём 14 июня. В результате атаки ВСУ обрушился подъезд пятиэтажного дома.

К этому часу известно о пяти пострадавших, троих из них решено госпитализировать. МЧС сообщило, что с верхних этажей пострадавшего дома удалось достать ещё четверых человек. Двоих ранее вытащили из-под завалов.

Обрушившийся подъезд МКД в Шебекино
Видео: RT
Спасатели МЧС достали из-под завалов в Шебекино двоих пострадавших
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