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Posted Сегодня, 14:16

Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 14:19

Updated Сегодня, 14:19

Обрушение подъезда в Шебекино

Обрушение подъезда дома в белгородском Шебекино: что известно к этому часу?

14 июня 2024, 14:16
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино»
Обрушение подъезда в Шебекино

В Шебекино в результате обстрела рухнул подъезд дома, есть пострадавшие

14 июня под обстрел ВСУ попал город Шебекино. В результате атаки рухнул подъезд жилого многоквартирного дома. Подробнее о том, что известно о последствиях, — в материале Бел.Ру.
Сюжет
Обстрел

Сегодня днём город Шебекино попал под обстрел ВСУ. В Сети очевидцы начали сообщать, что было попадание в один из многоквартирных домов.

Позже информация подтвердилась. Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о том, что произошло обрушение подъезда многоквартирного дома. В 15:46 было известно о троих пострадавших. На место ЧП выехали оперативные службы.

Первые минуты после обрушения подъезда дома в Шебекино попали на видео
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Позже в Сети начали появляться первые фото и видео с места ЧП. Также на видео попали первые минуты после обрушения подъезда. Жители приступили к разбору завалов.

На месте обрушившегося подъезда сейчас также работают спасатели, ищут жителей. Известно, что с пятого этажа уже удалось эвакуировать двоих человек. Сообщалось, что под завалами могут оставаться люди.

ТАСС: под завалами обрушившегося подъезда в Шебекино могут оставаться люди
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В 16:54 глава региона Вячеслав Гладков сообщил, число раненых увеличилось до пяти. Спасатели достали из-под завалов двух жителей. Троих раненых везут в больницы, ещё двоим была оказана медпомощь на месте, от госпитализации они отказались.

В настоящий момент на месте ЧП работают 79 сотрудников оперативных служб и 21 единица техники. На месте находятся аварийные бригады, самооборона, а также эксперты, которые оценят повреждения.

Жителей из пострадавших квартир готовы разместить в ПВР.

Информация о последствиях уточняется.

В 17:00 МЧС заявили, что с пятого этажа пострадавшего от обстрела дома удалось спасти ещё четверых человек. Разбор завалов продолжается.

Обрушение подъезда в ШебекиноОбрушение подъезда в Шебекино
Обрушение подъезда в Шебекино
Фото: Telegram-канал «Осторожно, новости»
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