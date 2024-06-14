Обрушение подъезда дома в белгородском Шебекино: что известно к этому часу?

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Сегодня днём город Шебекино попал под обстрел ВСУ. В Сети очевидцы начали сообщать, что было попадание в один из многоквартирных домов.
Позже информация подтвердилась. Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о том, что произошло обрушение подъезда многоквартирного дома. В 15:46 было известно о троих пострадавших. На место ЧП выехали оперативные службы.
Позже в Сети начали появляться первые фото и видео с места ЧП. Также на видео попали первые минуты после обрушения подъезда. Жители приступили к разбору завалов.
На месте обрушившегося подъезда сейчас также работают спасатели, ищут жителей. Известно, что с пятого этажа уже удалось эвакуировать двоих человек. Сообщалось, что под завалами могут оставаться люди.
В 16:54 глава региона Вячеслав Гладков сообщил, число раненых увеличилось до пяти. Спасатели достали из-под завалов двух жителей. Троих раненых везут в больницы, ещё двоим была оказана медпомощь на месте, от госпитализации они отказались.
В настоящий момент на месте ЧП работают 79 сотрудников оперативных служб и 21 единица техники. На месте находятся аварийные бригады, самооборона, а также эксперты, которые оценят повреждения.
Жителей из пострадавших квартир готовы разместить в ПВР.
Информация о последствиях уточняется.
В 17:00 МЧС заявили, что с пятого этажа пострадавшего от обстрела дома удалось спасти ещё четверых человек. Разбор завалов продолжается.