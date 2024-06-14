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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Число раненых после обрушения подъезда в Шебекино увеличилось до пяти

Спасатели МЧС достали из-под завалов в Шебекино двоих пострадавших

14 июня 2024, 14:02
Фото: 1MI

Число раненых после обрушения подъезда в Шебекино увеличилось до пяти

Двоих спасатели достали из-под завалов, ещё двоих эвакуировали с верхних этажей. В больницу везут троих пострадавших, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
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МЧС

В Шебекино число пострадавших после ЧП увеличилось до пяти человек. Двоих спасатели достали из-под завалов обрушившегося подъезда. Ещё двоих эвакуировали с верхних этажей.

В больницу везут троих пострадавших. Двоим оказали помощь на месте.

На месте ЧП работают 79 сотрудников оперативных служб и 21 единица техники. Повреждения, нанесённые дому, оценят эксперты из БГТУ им. Шухова.

Жителей, чьи квартиры пострадали, готовы принять в пунктах временного размещения.

Днём 14 июня при обстреле Шебекино обрушился подъезд пятиэтажного дома. На месте работают спасатели МЧС.

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