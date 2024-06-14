Спасатели МЧС достали из-под завалов в Шебекино двоих пострадавших

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
В Шебекино число пострадавших после ЧП увеличилось до пяти человек. Двоих спасатели достали из-под завалов обрушившегося подъезда. Ещё двоих эвакуировали с верхних этажей.
В больницу везут троих пострадавших. Двоим оказали помощь на месте.
На месте ЧП работают 79 сотрудников оперативных служб и 21 единица техники. Повреждения, нанесённые дому, оценят эксперты из БГТУ им. Шухова.
Жителей, чьи квартиры пострадали, готовы принять в пунктах временного размещения.
Днём 14 июня при обстреле Шебекино обрушился подъезд пятиэтажного дома. На месте работают спасатели МЧС.