ТАСС: под завалами обрушившегося подъезда в Шебекино могут оставаться люди

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Под завалами подъезда дома в Шебекино могут оставаться люди. Об этом журналистам федерального агентства заявили в оперативных службах.
Город Шебекино попал под обстрел днём 14 июня. В результате обрушился подъезд многоквартирного дома. Очевидцы сообщили о прямом попадании в МКД.
Как минимум три человека пострадали. В Сети появляется информация о погибших, однако официального подтверждения пока не было.
На месте ЧП работают спасатели МЧС. Они уже эвакуировали двоих человек с пятого этажа пострадавшего дома.
Ранее в Сети появились фото и видео с места происшествия.