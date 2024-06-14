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Posted Сегодня, 13:32

Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

Обрушившийся подъезд дома в Шебекино

ТАСС: под завалами обрушившегося подъезда в Шебекино могут оставаться люди

14 июня 2024, 13:32
Фото: «Просто Михаил Шебекино»
Обрушившийся подъезд дома в Шебекино
Об этом агентство пишет со ссылкой на оперативные службы. На месте ЧП уже работают спасатели МЧС. Двоих человек из пострадавшего от обстрела дома удалось эвакуировать.
Сюжет
Обстрел

Под завалами подъезда дома в Шебекино могут оставаться люди. Об этом журналистам федерального агентства заявили в оперативных службах.

Город Шебекино попал под обстрел днём 14 июня. В результате обрушился подъезд многоквартирного дома. Очевидцы сообщили о прямом попадании в МКД.

Как минимум три человека пострадали. В Сети появляется информация о погибших, однако официального подтверждения пока не было.

На месте ЧП работают спасатели МЧС. Они уже эвакуировали двоих человек с пятого этажа пострадавшего дома.

Ранее в Сети появились фото и видео с места происшествия.

В Сети появились новые фото и видео разрушенного обстрелом подъезда в Шебекино
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