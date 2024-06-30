Обрушение дома в Шебекино 14 июня

Количество погибших при обвале дома в Шебекино достигло пяти человек

В результате поисково-спасательных работ из-под завалов дома в Шебекино удалось достать тела четырёх погибших. Однако сегодня утром стало известно, что в больнице скончалась женщина, пострадавшая при обвале дома. У неё несколько раз останавливалось сердце, а ранения оказались несовместимы с жизнью.