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Обрушение дома в Шебекино 14 июня

Обрушение дома в Шебекино 14 июня

Фото: соцсети.
После обстрела города в белгородском приграничье обрушился подъезд дома. Есть пострадавшие. Все подробности - в материалах Бел.Ру.
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Июнь
В Шебекино начали демонтаж пострадавшего от взрыва многоквартирного дома
Четыре подъезда МКД, часть которого разрушило взрывом 14 июня, восстановлению не подлежат, рассказал глава округа Владимир Жданов.
30 июня, 06:58
В больницу обратилась ещё одна пострадавшая при обрушении подъезда МКД в Шебекино
За день в результате ударов пострадали три человека, повреждены жильё, автомобили, надворные постройки. Кроме того, накануне за помощью медиков обратилась жительница Шебекино, раненная ещё 14 июня при обрушении подъезда дома, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
19 июня, 07:12
Из пострадавшего дома в Шебекино вещи вывезут до конца недели
На оперативном совещании правительства Белгородской области обсудили судьбу вещей, которые остались в части дома под снос. Автомобили жильцов также установили.
17 июня, 07:09
Жительница Шебекино рассказала, как пыталась найти соседку из обрушившегося подъезда
Корреспондент РИА «Новости» поговорил с жительницей соседнего с обрушившимся дома в Шебекино. Она пыталась связаться со знакомой, которая проживала в этом доме.
16 июня, 07:47
Продуктовые наборы и жильё смогут получить пострадавшие при обрушении МКД в Шебекино
Жители обрушившегося дома в Шебекино получат продуктовые наборы, а также единовременные выплаты в размере 10, 50 или 100 тысяч рублей. Также проводится работа над формированием порядка предоставления нового жилья для пострадавших, запланирована встреча с собственниками для обсуждения этого вопроса.
15 июня, 15:45
«Восстановлению не подлежит»: озвучили итоги экспертизы дома в Шебекино
В результате экспертизы стало известно, что разрушенная часть дома в Шебекино не подлежит восстановлению, поэтому администрация начнёт оказывать помощь жителям в вывозе и хранении имущества и обсудит возможность предоставления нового жилья пострадавшим. Об этом сообщил Вячеслав Гладков.
15 июня, 12:16
Стали известны имена погибших при обрушении дома в Шебекино 14 июня
Стали известны имена пяти погибших при обрушении дома в Шебекино при атаке ВСУ 14 июня. Сегодня утром Вячеслав Гладков сообщил, что из-под завалов достали тело ещё одного погибшего. Также в больнице скончалась женщина, у неё несколько раз останавливалось сердце, ранения были несовместимы с жизнью.
15 июня, 09:58
Сегодня начнут проводить экспертизу обрушившегося дома в Шебекино
Вячеслав Гладков сообщил, что поисково-спасательные работы в обрушившемся при атаке ВСУ доме в Шебекино окончены, поэтому сегодня специалисты переходят к этапу экспертизы, чтобы узнать прогнозы по восстановлению МКД. Жителей также переселят в ПВР, как и проживающих в соседних подъездах дома.
15 июня, 06:50
Количество погибших при обвале дома в Шебекино достигло пяти человек
В результате поисково-спасательных работ из-под завалов дома в Шебекино удалось достать тела четырёх погибших. Однако сегодня утром стало известно, что в больнице скончалась женщина, пострадавшая при обвале дома. У неё несколько раз останавливалось сердце, а ранения оказались несовместимы с жизнью.
15 июня, 06:24
Тело третьего погибшего извлекли из-под завалов дома в Шебекино
Об этом сообщили в МЧС России. Подробностей о новой жертве ЧП не сообщили.
14 июня, 21:19
Тела первых погибших извлекли из-под завалов обрушившегося дома в Шебекино
Под завалами подъезда дома в Шебекино, пострадавшего от обстрела ВСУ, нашли тела мужчины и женщины, сообщили в МЧС России.
14 июня, 19:52
Песков прокомментировал удар ВСУ по дому в Шебекино
Официальный представитель Кремля прокомментировал ЧП с домом в Шебекино, который обрушился после атаки ВСУ.
14 июня, 19:44
Гладков: количество пострадавших в Шебекино увеличилось до семи
На месте обрушившегося после обстрела дома в Шебекино ранено семь человек. Один подъезд полностью разрушен, 20 квартир пострадало.
14 июня, 18:24
«Первый канал» подготовил репортаж о происшествии в Шебекино
Федеральный телеканал рассказал о происшествии в Шебекино Белгородской области. По данным «Первого канала», ВСУ ударили по дому в Шебекино ракетой «Точка-У».
14 июня, 18:01
Для родственников пострадавших в Шебекино организовали «горячую линию»
В Шебекино из-за обстрела ВСУ обвалилась часть многоквартирного дома. Для информирования родственников пострадавших организовали «горячую линию».
14 июня, 16:57
«Фонарь»: в Шебекино под завалами дома погибло девять человек
Бедлгородское издание «Фонарь» сообщает, что на месте обрушившегося подъезда в Шебекино есть погибшие.
14 июня, 16:28
На место ЧП в Шебекино отправились представители омбудсмена по правам человека
Разрушения в Шебекино прокомментировала омбудсмен по правам человека РФ Татьяна Москалькова. Также она рассказала, что уполномоченная по правам человека Белгородской области Жанна Киреева отправилась в Шебекино, чтобы оказать возможную помощь пострадавшим.
14 июня, 16:22

14 июня днём ВСУ вновь обстреляли Шебекино. В результате атаки, в многоквартирном доме обвалился подъезд.

Сейчас на месте работают спасатели и волонтёры. Омбудсмен по правам человека РФ Татьяна Москалькова сообщила, что уполномоченная по правам человека Белгородской области Жанна Киреева и сотрудники аппарата Москальковой выехали на место для оказания возможной помощи пострадавшим.

Омбудсмен также прокомментировала ЧС в Шебекино:

«Очередное злодеяние ВСУ против мирных жителей России произошло в Шебекино Белгородской области. В результате ракетного удара, нанесённого со стороны Украины, разрушен жилой дом, погибли люди.»
«Огромные соболезнования семьям погибших!»

Напомним, что по предварительным данным, на месте завалов пострадало пять человек.

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«Минуты тишины» проводят специалисты в Шебекино, чтобы услышать людей под завалами
В Шебекино обвалился подъезд многоквартирного дома в результате обстрела. Сейчас специалисты разбирают завалы дома.
14 июня, 15:44
На месте ЧП в белгородском Шебекино работают психологи МЧС России
Специалисты оказывают помощь пострадавшим при обрушении подъезда в многоквартирном доме.
14 июня, 15:00
Люди кричат под завалами обрушившегося подъезда МКД в Шебекино
Кадры с места разбора завалов публикует RT. Ранее стало известно о пяти пострадавших. Официальной информации о погибших не было.
14 июня, 14:31

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