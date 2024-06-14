Подъезд МКД обрушился в результате обстрела белгородского Шебекино, есть раненые

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Днём 14 июня город Шебекино в очередной раз попал под обстрел. Очевидцы сообщили в Сети, что было попадание в один многоквартирных домов.
Губернатор Вячеслав Гладков подтвердил информацию. По его словам, по предварительным данным, пострадали три человека. Информация уточняется.
Напомним, что в Белгороде в начале мая тоже сложился подъезд многоэтажного дома после атаки ВСУ. Трагедия произошла на улице Щорса. Тогда погибли 17 человек.