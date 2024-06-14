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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Обрушившийся подъезд МКД в Шебекино

На месте ЧП в Шебекино ищут жителей обрушившегося подъезда дома

14 июня 2024, 13:23
Фото: МЧС РФ
Обрушившийся подъезд МКД в Шебекино

Спасатели работают на месте обрушившегося подъезда МКД в Шебекино

С пятого этажа уже эвакуировали двоих человек. Подробности сообщили в пресс-службе федерального МЧС.
Сюжет
МЧС

Спасатели работают на месте ЧП в Шебекино. Сегодня там после обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного дома.

Сотрудники МЧС ищут жителей. Уже удалось эвакуировать двоих человек с пятого этажа.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы пишет, что под завалами могут оставаться люди.

Дальнейшая информация уточняется.

Ранее сообщалось, что пострадали как минимум трое мирных жителей. Информации о погибших не было.

В Сети появились новые фото и видео разрушенного обстрелом подъезда в Шебекино
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