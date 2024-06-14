На месте ЧП в Шебекино ищут жителей обрушившегося подъезда дома

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Спасатели работают на месте ЧП в Шебекино. Сегодня там после обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного дома.
Сотрудники МЧС ищут жителей. Уже удалось эвакуировать двоих человек с пятого этажа.
ТАСС со ссылкой на оперативные службы пишет, что под завалами могут оставаться люди.
Дальнейшая информация уточняется.
Ранее сообщалось, что пострадали как минимум трое мирных жителей. Информации о погибших не было.